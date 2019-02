Fluminense no Mercado: Quem chega e quem sai em 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas do Tricolor para a próxima temporada

O Fluminense não teve um 2018 fácil, tendo que lutar até o fim contra o rebaixamento no Brasileirão. Agora, em 2019, o Tricolor das Laranjeiras vai mostrando mais ousadia no mercado, fechando com nomes como Paulo Henrique Ganso e apostando na liderança do técnico Fernando Diniz para sonhar com sonhos mais altos.

Da mesma forma, muitos jogadores, até mesmo alguns considerados vitais, acabaram deixando o clube, protagonizando um início de ano bastante movimentado.

Confira quem chegou e quem saiu!

QUEM FOI CONTRATADO?

SEJA BEM-VINDO, ALLAN! O meio-campista assinou📝 com o Fluzão por empréstimo e é o nono reforço do Tricolor para 2019. Saiba mais >> https://t.co/m39qbNWw9a #SomosFluminense pic.twitter.com/KQ42Uv7KhH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 15 de fevereiro de 2019

Contratações:

Allan : o meia de 21 anos, revelado pelo Internacional, foi emprestado pelo Liverpool por um período de seis meses, podendo ser renovado pelo mesmo prazo no futuro. Antes disso, o jogador teve uma breve passagem pelo Frankfurt, da Alemanha.

: o meia de 21 anos, revelado pelo Internacional, foi emprestado pelo Liverpool por um período de seis meses, podendo ser renovado pelo mesmo prazo no futuro. Antes disso, o jogador teve uma breve passagem pelo Frankfurt, da Alemanha. Paulo Henrique Ganso : desligado do Sevilla, o meia volta ao futebol brasileiro para defender as cores do Flu em um contrato de cinco temporadas!

: desligado do Sevilla, o meia volta ao futebol brasileiro para defender as cores do Flu em um contrato de cinco temporadas! Caio Henrique : meia, com passagem pelo Paraná, chega por empréstimo de um ano junto ao Atlético de Madrid, da Espanha.

: meia, com passagem pelo Paraná, chega por empréstimo de um ano junto ao Atlético de Madrid, da Espanha. Agenor : com a saída de Júlio César, o goleiro ex-Guarani assinou um contrato válido por uma temporada.

: com a saída de Júlio César, o goleiro ex-Guarani assinou um contrato válido por uma temporada. Fernando Diniz: ex-jogador do clube, ele chega para ser treinador e assinou até o final do ano.

ex-jogador do clube, ele chega para ser treinador e assinou até o final do ano. Matheus Ferraz: o zagueiro de 33 anos estava no América-MG e assinou até o fim da temporada.

o zagueiro de 33 anos estava no América-MG e assinou até o fim da temporada. Bruno Silva: o meio-campista assinou até o final do ano e estava no Cruzeiro.

o meio-campista assinou até o final do ano e estava no Cruzeiro. Ezequiel: assim como Bruno Silva, estava no Cruzeiro e chegou em meio à negociação que levou Jadson à Minas Gerais.

assim como Bruno Silva, estava no Cruzeiro e chegou em meio à negociação que levou Jadson à Minas Gerais. Luis Felipe: atacante de 21 anos, chega até o fim de 2019 e estava no Internacional.

atacante de 21 anos, chega até o fim de 2019 e estava no Internacional. Mateus Gonçalves: o atacante pertence ao Zacatepec, do México, estava no Sport e agora está emprestado ao Tricolor.

o atacante pertence ao Zacatepec, do México, estava no Sport e agora está emprestado ao Tricolor. Yony González: o meia-atacante estava no Junior de Barranquilla, da Colômbia, e acertou contrato até o fim de 2019.

Além disso, o Fluminense conseguiu renovar os empréstimos de Gilberto e Digão, além de ter contratado em definitivo os seguinte atletas: Rodolfo e Marlon.

QUEM DEIXOU O CLUBE?

Ao longo de quase uma década, o zagueiro Gum deixou a sua marca na história do Fluzão! #ObrigadoGum pic.twitter.com/nZYVSshrj3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 29 de dezembro de 2018

Saídas: