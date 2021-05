Fluminense lança nova camisa para temporada 2021: confira o preço e onde comprar

O novo modelo homenageia o primeiro título de Campeonato Carioca conquistado pelo Tricolor

O Fluminense divulgou as primeiras imagens do seu novo uniforme titular para a temporada 2021. A peça homenageia os 115 anos do primeiro título carioca conquistado pelo Tricolor, em 1906, e segue com o modelo tradicional das listras em verde e grená cortadas pela listra mais fina e branca.

As homenagens ao título carioca de 1906 estarão escritas em selos dentro do uniforme e na barra da camisa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“A nova camisa 1 tem aspecto clássico, com listras mais finas (como as do uniforme da equipe que conquistou o Carioca de 1906), que partem do verde no centro. O uniforme ainda apresenta detalhes contrastantes em branco na lateral e na gola. O tecido nas costas é em jacquard, e pequenos grafismos dentro das listras conferem textura e movimento à peça. Com cavas em ângulos retos, a peça ainda traz, no canto inferior direito, o desenho da taça conquistada há 115 anos”, diz a nota emitida pelo Fluminense.

Para saber o futuro do Fluminense é preciso olhar para o seu passado. Foi nele que nos trajamos de glórias, com o primeiro fio dessa história costurado há 115 anos.



Conheça a nova armadura em homenagem a Taça Colombo, símbolo do 1° título da história tricolor. #TrajadoDeGlórias pic.twitter.com/H2siJOGMeA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2021

As camisas de goleiro continuam com os padrões em verde escuro, roxo e lilás.

Preço e onde comprar

De acordo com o clube carioca, o preço sugerido para as novas peãs são de R$ 269,90 para o modelo masculino e R$ 239,90 para o modelo feminino. As novas peças serão vendidas a partir de 20 de maio nas lojas oficiais do Fluminense e da Umbro.

Quando o novo uniforme será estreado?

O Fluminense faz boa campanha na Libertadores e está na final do Campeonato Carioca de 2021, mas segundo informado pela assessoria de comunicação tricolor a peça ainda não tem uma data marcada para fazer sua primeira aparição oficial.