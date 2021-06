Fluminense lança nova camisa 2 na cor branca: veja fotos, detalhes, preço e onde comprar

Veja tudo sobre o novo uniforme, em homenagem ao título carioca de 1906

E temos novidades para a torcida do Fluminense: a Umbro apresentou, nesta sexta-feira (25), a nova camisa 2 do Tricolor. Homenageando o título carioca de 1906, o uniforme é majoritariamente branco com detalhes em verde e grená.

Foi a primeira conquista estadual da história do clube, com nove vitórias em dez jogos e o título de campeão carioca de 1906 - que completa 115 anos em 2021. A camisa também traz o desenho da taça no canto inferior direito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lançada pela Umbro, já deve ser utilizada para os próximos jogos do time como visitante. Veja tudo sobre a nova camisa 2 do Fluminense.

Quando custa a nova camisa 2 do Fluminense?

Segundo divulgado pela Umbro, os torcedores do Fluminense poderão adquirir a camisa 2 pelos seguintes preços:

Modelo masculino: R$ 269,90

R$ 269,90 Modelo feminino: R$ 239,90

Onde e quando eu posso comprar a nova camisa 2 do Fluminense?

O novo uniforme do Fluminense estará disponível para venda na Loja Oficial do Clube à partir da próxima quarta-feira, 30 de junho de 2021. A camisa também estará disponível na loja online da Umbro.

Quando a nova camisa 2 do Fluminense vai estrear dentro de campo?

Não vai demorar até o torcedor poder ver a nova camisa 2 do Flu dentro de campo: segundo informado pelo NetFlu, o Tricolor já pretende estrear o novo uniforme neste final de semana, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.