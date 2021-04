Fluminense jamais perdeu um jogo de estreia na Libertadores

Oito anos depois, Tricolor volta à competição e se apega a bom retrospecto para encarar o "temido" River Plate

Esta quinta-feira (22) tem sabor especial para o Fluminense. Depois de oito anos, o Tricolor Carioca volta a disputar uma Copa Libertadores da América, e se o adversário é o poderoso River Plate, o time de Roger Machado se apega ao bom retrospecto de quem jamais perdeu um jogo de estreia na competição.

É a sétima vez que o Fluminense participa de uma Copa Libertadores. As outras foram em 1971, 1985, 2008, 2011, 2012 e 2013. Nos seis jogos de cada campanha, o Tricolor tem três vitórias, três empates e nenhuma derrota.

Além do bom retrospecto, o Fluminense também poderá contar com o artilheiro Fred, que foi o ano da vitória Tricolor no primeiro jogo da última Libertadores disputada pela equipe carioca.

Em 2013, diante do Caracas, na Venezuela, Fred balançou as redes e deu ao Fluminense a vitória por 1 a 0. Nesta quinta-feira, ele comanda novamente o ataque tricolor.

O Fluminense recebe o River Plate, nesta quinta, às 19h, no Maracanã, primeiro primeiro jogo do grupo D. A equipe de Roger Machado deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago e Nenê; Kayky e Fred.