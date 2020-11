Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o volta suas atenções para o duelo contra o neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Grêmio DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado no Brasileirão e visando subir cada vez mais na tabela de classificação, o Fluminense terá um importante reforço para o duelo contra o Grêmio.

Fred, após cumprir suspensão, retorna, enquanto Nenê, com lesão na coxa esquerda, é tratado como dúvida.

Já o Grêmio entra em campo também buscando manter a boa fase na temporada. Classificada às quartas de final da Copa do , a equipe gaúcha pode entrar em campo com um time misto.

Com lesão muscular, Maicon pode ficar de fora do confronto. Lucas Silva, que é o seu substituto direto, está suspenso e também desfalcará a equipe. Desta forma, Darlan e Thaciano brigam por uma vaga.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe e Ganso (Nenê); Caio Paulista, Michel Araújo e Fred.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Cortez; Darlan (Thaciano) e Matheus Henrique; Ferreira, Isaque e Pepê; Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 1 Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 0 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 RB Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020 Juventude 0 x 1 Grêmio 5 de novembro de 2020

Próximas partidas