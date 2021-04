Fluminense freta voo após troca de estádio; Santa Fe vai bancar os custos

Partida teve que mudar de local por conta das restrições impostas pelo governo e só deve sede confirmada na noite de terça(27)

O Fluminense encara na noite desta quarta-feira (28), o Santa Fe, pela Copa Libertadores da América. A partida seria disputada em Bogotá, mas por conta das restrições impostas pelo governo visando o controle da pandemia, foi transferida para Armenia, no departamento de Quindío, a 280 km da capital colombiana.

O Santa Fe encontrou dificuldades para achar uma nova sede e a Conmebol só confirmou o local da partida na noite terça-feira (27). O elenco Tricolor deixou a capital colombiana na manhã desta quarta, dia da partida, e rumou para Armenia em um vôo fretado, que será reembolsado pela diretoria do time adversário. A notícia foi trazida primeiramente pela Rádio Globo.

Se a mudança em cima da hora atrapalhou a logística do Fluminense, ao menos uma boa notícia. A cidade de Armenia fica localizada a 1.480 m do nível do mar, bem mais baixo que Bogotá, que tem altitude de 2.600 m.

No grupo D da Copa Libertadores, o Fluminense empatou com o River Plate na estreia e soma um ponto. O Santa Fe, que també empatou com o Junior Barranquilla, também soma um ponto. Uma vitória pode levar o Tricolor a liderança do grupo.