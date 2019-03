Fluminense: Fred promete volta ao Flu: "Pelo menos um jogo eu faço lá"

Atacante do Cruzeiro concede entrevista ao Esporte Espetacular e fala sobre possível retorno às Laranjeiras no futuro

Fred tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020. No entanto, fez uma promessa a um fã em entrevista ao Esporte Espetacular. Ele voltará ao Fluminense, clube que defendeu entre 2009 e 2016, vencendo duas edições de Campeonato Brasileiro.

Ao conhecer o garoto Gabriel, que teve sequelas em razão de um tumor no cérebro e meningite, o atacante falou da possível ida para chegar às Laranjeiras.

"Você tem esse sonho? Acho que nem que seja pra eu fazer apenas um jogo lá, mas tá aqui a promessa. Pelo menos um jogo eu faço lá por você. E você vai jogar comigo um jogo. Fechou? Então treina", comentou.

O camisa 9 é o terceiro maior artilheiro da história do Flu, 172 gols em 288 partidas. Ele deixou o time carioca em 2016 para defender as cores do Atlético-MG.