Fluminense foi chamado de "Tapetense", brigou na Justiça e perdeu

Clube entrou com ação por danos morais contra o jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, mas Justiça decretou que a crítica é "absolutamente legítima"

Após vitória em campo no último domingo (19) contra o , o experimentou uma derrota no tribunal, de acordo com a ESPN . O time das Laranjeiras moveu uma ação contra um jornalista que chamou o time de "Tapetense", mas perdeu a causa na Justiça.

O caso se refere a uma crítica do jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, que no seu Blog do Paulinho escreveu uma crítica em 2017 ao . Nele, chamava a equipe de Tapetense - mistura de tapetão com Fluminense - em uma alusão à ascensão direta da para a Série A, nos anos 1990, e também ao rebaixamento da Portuguesa para a , em 2013.

O Tricolor entrou com processo contra o blogueiro por danos morais e pedia R$ 50 mil reais de indenização. Porém, o juiz Tom Alexandre Brandão, da 2ª Vara Cível de , considerou que o jornalista estava em seu direito de expressão e negou o pedido do Fluminense. Ainda teceu críticas à agremiação.

"Bem faria o clube autor se lutasse por regras mais transparentes e justas no futebol nacional, ao invés de insurgir-se contra quem critica as distorções no cenário esportivo", afirmou Brandão.

O Fluminense recorreu da decisão do juiz e está aguardando um novo posicionamento da Justiça. De qualquer forma, até que se decida o contrário, o Flu ficará sem a indenização e ainda precisará arcar com os custos do processo.