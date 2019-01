Fluminense esquece seca de gols de 2018 e reverte situação sob o comando de Fernando Diniz

Tricolor goleou o Madureira por 4 a 0 e alcança terceira vitória seguida no Carioca

A temporada passada ficou definitivamente para trás para o Fluminense. Ao menos é o que demonstra a equipe com os seus números neste início de Campeonato Carioca.

Em quatro jogos disputados, marcou 12 gols, sendo duas goleadas por 4 a 0 (contra o Americano e Madureira). Bem diferente do último ano, onde o Tricolor teve um dos piores ataques do Brasileirão, chegando a ficar oito partidas sem balançar as redes antes de vencer o América-MG na última rodada.

Se o ataque foi um dos maiores problemas para a equipe comandada por Marcelo Oliveira, o mesmo não se pode dizer de Fernando Diniz, que tem contado com a ajuda de um trio que vem dando conta do recado: Everaldo, Luciano e Yony González.



Foto: Mailson Santana / Fluminense

Dos 12 gols marcados pela equipe até agora, o melhor ataque do Carioca, o trio participou de oito deles, com Gonzales já caindo nas graças da torcida e sendo o novo xodó.

Ainda é cedo para afirmar que o trabalho de Diniz é sucesso absoluto. Até aqui, os adversários do Fluminense são muito abaixos dos clubes da Série A. Seu primeiro desafio será contra o Vasco, sábado (2), no Mané Garrincha.