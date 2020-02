Fluminense eliminado? Revolta e zoeira na internet após queda na Sul-Americana

O Tricolor das Laranjeiras ficou apenas no empate com o Unión la Calera, do Chile

Depois do empate por 1 a 1no Maracanã, o não conseguiu fazer gols no duelo de volta contra o Union La Calera, no , e foi eliminado da logo na primeira fase.

Após o apito final, de um lado a torcida tricolor não escondeu sua revolta - além da queda em si, o clube deixa de ganhar uma quantia importante em dinheiro. Do outro, rivais não perderam a oportunidade de brincar com a desgraça alheia.

Veja, abaixo, as reações!

O Odair disse que esse jogo de hoje não era o mais importante do ano !!!

Mais um vexame e a primeira oportunidade da década de enfim ter um título . O repórter da Tupi disse: O Fluminense o único no Rio a não ter um título Sulamericano... pic.twitter.com/8vbiLCgp8w — Vintage Classic (@FluClassic) February 19, 2020

Fluminense E-LI-MI-NA-DO.

HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA.

Fica Odair!! Nenê melhor que Gabigol! pic.twitter.com/mib7ds6UVJ — Adriana 🔴⚫ (@AdriDricaDidica) February 19, 2020

Gentchiii...

O Odair tá sendo MASSACRADO pela torcida do Florminense, kkkk

Chora não, Papito!

😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/C3MD9p4c8q — 🇪🇪GremistandoPorAki🇪🇪 (@DoGremio1903) February 19, 2020

Fluminense foi eliminado no 1-1 no Maracana e nas mexidas pragmáticas do Sr. Odair Hellman. Ficou com 2 volantes ULTRA defensivos até os 38 do 2 tempo. Só resta o Carioca, a dificílima Copa do e o Brzão. Mais um ano sem títulos pic.twitter.com/DS6coccQz9 — João Romariz (@joao_romariz) February 19, 2020

Eu assistindo o Fluminense do Odair. pic.twitter.com/saNMN4iURQ — Daniel Kottler Burman (@DKBurman) February 19, 2020

Títulos Sul-americanos dos clubes do Rio de Janeiro



: 3

: 3

: 1

Fluminense: Football Club



Mais um ano sem título internacional kkkkkkkkkkk eternamente virgem da América, não tem jeito — CRVG da Decepção (@CRVGDecepcao) February 19, 2020