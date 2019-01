Fluminense e Atlético-MG batem adversários por 4 a 0 nos estaduais

A quarta-feira (30) foi para as torcidas do Tricolor e do Galo comemorarem

O Fluminense não tomou conhecimento do Madureira em jogo realizado nesta quarta-feira (30), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara: com gols de Matheus Ferraz, Luciano, Everaldo e Yonny González a equipe treinada por Fernando Diniz venceu o Tricolor Suburbano por 4 a 0.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou a 10 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Vasco – adversário neste sábado (02). Já o Madureira segue com um ponto apenas, na penúltima posição da chave.

TRICOLOR, MINHA PAIXÃO!



Com atuação de gala e chuva de gols, Fluzão goleia o Madureira no Maracanã e conquista terceira vitória seguida na Taça Guanabara. #FLUxMAD pic.twitter.com/gqRfUHFR4R — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 31 de janeiro de 2019

Quem também comemorou uma goleada foi o Atlético-MG, que venceu a URT por 4 a 0 pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O grande destaque foi Ricardo Oliveira, autor de dois gols. Jair e Chará completaram o placar.

Acabou!!! Fim de jogo! Galo 4 x 0 URT! A Massa faz a festa no Horto!



Ricardo Oliveira (2), Jair e Chará marcaram os nossos gols!



Vamos, #Galo ! #CAMxURT #oMaiorCAMpeãoMineiro pic.twitter.com/La1gyZHX69 — Atlético (@Atletico) 31 de janeiro de 2019

Com o resultado, o Galo é líder do estadual, com 7 pontos. A URT ocupa a décima posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.