Fluminense x Criciúma: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Criciúma neste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, precisando vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga, depois da derrota por 2 a 1 no primeiro duelo. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Criciúma DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Marco Aurélio Augusto (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca reverter a vantagem do Criciúma na Copa do Brasil / Foto: Mailson Santana - Divulgação Fluminense

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, no Maracanã. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota no Heriberto Hülse por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

Vindo de três derrotas consecutivas na temporada, o técnico Roger Machado chega pressionado antes de decidir a vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño-PAR, no Maracanã, na próxima terça-feira (3).

Do outro lado, o Criciúma entra em campo com a vantagem do empate. Se avançar, embolsa R$ R$ 3,45 milhões como premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Foi uma nota 9, uma das melhores partidas que fizemos. Tivemos uma dedicação grande e foi um belo jogo. Essa rapazeada está de parabéns pelo jogo que fez. A melhores chances foram do Criciúma", destacou o técnico Paulo Baier.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel e Hélder; Eduardo, Dudu Vieira, Arílson e Fellipe Mateus; Hygor e Marcão. Técnico: Paulo Baier.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê; Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e Fred (Abel Hernández).

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO BRASIL 2021?

FLUMINENSE

Fluminense 2 x 0 RB Bragantino - 3 de junho de 2021

RB Bragantino 2 x 1 Fluminense - 10 de junho de 2021

Criciúma 2 x 1 Fluminense - 27 de julho de 2021

CRICIÚMA

Marília 0 x 0 Criciúma - 18 de março de 2021

Criciúma 1 (5) x (4) 1 Ponte Preta - 8 de abril de 2021

América-MG 0 x 0 Criciúma - 3 de junho de 2021

Criciúma 2 (3) x (2) 2 América-MG - 10 de junho de 2021

Criciúma 2 x 1 Fluminense - 27 de julho de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Fluminense Brasileirão 24 de julho de 2021 Criciúma 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 27 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Cerro Porteño Libertadores 3 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília) América-MG x Fluminense Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

CRICIÚMA

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Criciúma 1 x 0 Figueirense Série C 23 de julho de 2021 Criciúma 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 27 de julho de 2021

