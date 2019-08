Fluminense: Contra o Corinthians, clube encara realidade alternativa da atual

Atuações no Brasileirão partem na contramão da campanha no torneio sul-americano; Qual será a postura em campo diante do Corinthians?

Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o retorna para uma realidade alternativa comparada com a atual, nesta quinta-feira (22). Classificado às quartas de final da Sul-Americana, a equipe, uma das melhores campanhas da competição, encara o após eliminar de forma concisa o , na etapa anterior.

O time uruguaio, conhecido pela tradição em torneios sul-americanos, se deparou com um Fluminense goleador e eficiente. Na partida de ida, em Montevidéu, o Flu venceu por 2 a 1 com dois gols de Yony Gozález. Já na volta, disputada no Maracanã, o clube até então comandado por Fernando Diniz, garantiu a vaga após ganhar por 3 a 1.

Imaginando a nível de Brasileirão, não parece que estamos citando o mesmo Fluminense. Em 18º na tabela, a equipe das laranjeiras somou apenas 12 pontos dos 45 disputados em 15 rodadas, um aproveitamento de 26,7%.

Desde o retorno após a pausa para a , o Fluminense perdeu quatro partidas e venceu outras três - duas pela Sul-Americana. Neste cenário, o elenco que será comandado por Marcão, ídolo do clube, contra o Corinthians, levanta questões a respeito de duelos contra times nacionais, uma vez que consegue bons resultados diante de equipes de outros países.



(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Diante do Corinthians, o Fluminense aposta no ataque para tentar surpreender o time paulista. Invicto desde o retorno da pausa à , o elenco comandado por Fábio Carille imagina enfrentar um totalmente diferente do comandado por Diniz, uma incógnita. Demitido na última segunda-feira (19), após a derrota por 1 a 0 para o CSA, Diniz é conhecido pelo estilo tático de toque e marcação acirrada perante o oponente. Porém agora, com mudanças no comando, Marcão deverá entrar em campo pela Sul-Americana depositando a confiança em porcentagens maiores no setor ofensivo do clube comparado com os outros setores.

O possível time do Fluminense para encarar o Corinthians deverá ser o seguinte: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão (Frazan) e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Marcos Paulo e Yony González.

Sem eficiência nas finalizações, os chutes do Flu ao gol do levaram perigo mas não balançaram as redes adversárias, desta forma, a primeira mudança de Marcão foi substituir João Pedro por Nenê.

No primeiro dia de Oswaldo Oliveira no centro de treinamento do clube após ser anunciado como o novo treinador na última terça-feira (20), Nenê atuou como titular no lugar de João Pedro. Oswaldo, vale lembrar, não comanda o time nesta quinta. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Flu ainda sonha com um título nesta temporada e a Sul-Americana é a melhor das hipóteses para o feito.