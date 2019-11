Fluminense consegue vitória épica sobre o São Paulo e deixa o Z4

No duelo de tricolores, a equipe carioca voltou a vencer após cinco rodadas

O surpreendeu na noite desta quinta-feira (07), e após cinco rodadas sem vitórias, bateu o por 2 a 0 em pleno Morumbi. O resultado levou a equipe carioca a 34 pontos, tirando os comandados de Marcão da zona de rebaixamento – agora ocupam a 16ª posição.

Os gols do Fluminense foram marcados pelo zagueiro Digão e pelo atacante Marcos Paulo. Incrédulos, tanto com o resultado (que tira o clube do Morumbi momentaneamente do G4, ocupando agora a quinta posição com 52 pontos), internautas não pouparam memes pelo resultado. Confira abaixo.

