Fluminense busca zagueiro e centroavante no Sul e alivia contas de Grêmio e Internacional

Tricolor carioca garantiu reforços dos dois times de Porto Alegre para a temporada de 2021

O Fluminense desembarcou em Porto Alegre na busca por reforços para a temporada 2021. No Grêmio, o tricolor carioca acertou a contratação do zagueiro David Braz, que pediu para ficar de fora do jogo desta quarta-feira (13), contra os equatorianos do Independiente Del Valle, por já ter acertado a sua transferência.

Com contrato até o final do ano com o Grêmio e fora dos planos do técnico Renato Portaluppi, David Braz será liberado de graça pelo tricolor gaúcho. Em seu perfil oficial no Instagram, o defensor alegou que não foi relacionado para a partida de volta da Pré-Libertadores pois testou positivo para a Covid-19 após o retorno da viagem ao Paraguai. Braz disse que está com sintomas leves e em isolamento.

No Beira-Rio, o clube carioca acertou a contratação do centroavante uruguaio Abel Hernández, que tem contrato com o Inter até junho deste ano. O técnico colorado Miguel Angel Ramírez chegou a demonstrar interesse na permanência de Abel, mas o alto salário do centroavante passou a ser o maior impeditivo para a renovação.

Procurado pela reportagem da Goal, o presidente colorado Alessandro Barcellos confirmou as tratativas para liberar Abel Hernández.

“É um negócio que deve ser definido nesta terça-feira (13). O Fluminense tem interesse, mas enquanto não define o acerto com Abel Hernández ele seguirá aqui no Inter”, destacou o mandatário do clube colorado.

A saída de Abel Hernández vai representar uma economia de R$ 500 mil na folha de pagamento. Do início do ano até hoje, a direção colorada já conseguiu uma redução de aproximadamente R$ 3 milhões.

De volta à Libertadores, o Fluminense estreia na competição sul-americana na próxima quinta-feira (22), contra o River Plate no Maracanã. Antes, os comandados de Roger Machado entram em campo contra o Botafogo, no sábado (17), pelo Campeonato Carioca.