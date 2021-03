Fluminense-BA x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela sexta rodada do Campeonato Baiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense de Feira e Bahia entram em campo neste domingo (21), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo na TVE (para BA) e no canal do YouTube da TVE (para BA). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense de Feira x Bahia DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Joia da Princesa, Feira de Santana - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Carlos Vidal Pereira de Oliveira

Quarto árbitro: Emerson Souza Silva

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca vitória fora de casa/ Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia

A TVE (para BA) e o canal do YouTube da TVE (para BA), farão a transmissão do jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fluminense de Feira busca o seu segundo triunfo no Baiano e quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival.

Priorizando a Copa do Nordeste, o Bahia mais uma vez vai mandar a campo uma equipe alternativa e precisa vencer para seguir com chances de classificação à próxima fase.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Ignácio, Gustavo Henrique, Raniele, Bruno Camilo, Pablo, Daniel Penha, Gustavo Custódio e Marcelo Ryan..

Provável escalação do Fluminense de Feira: Andrade, Tiago José, Rodrigo Lacraia, Arnold, Marlon, Cloves, Michel Pires, Igor Alves, Cristian, Bruno Veiga e Guilherme. .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Vitória Campeonato Baiano 17 de março de 2021 Vitória 1 x 0 Bahia Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Bahia Copa do Nordeste 23 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Bahia x Altos Copa do Nordeste 27 de março de 2021 20h30 (de Brasília)

FLUMINENSE DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Unirb 0 x 0 Fluminense-BA Campeonato Baiano 13 de março de 2021 Bahia de Feira 6 x 3 Fluminense-BA Campeonato Baiano 7 de março de 2021

Próximas partidas