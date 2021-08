Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta (26), pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O primeiro jogo, que será disputado no Rio de Janeiro, terá Anderson Daronco como árbitro principal, auxiliado por Rafael da Silva e Michael Stanislau. O VAR será comandado por Daniel Nobre.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de empatarem por 1 a 1 pela última rodada do Brasileirão, as equipes voltam a medir forças, mas dessa vez na Copa do Brasil.

O técnico Marcão não terá Caio Paulista, lesionado. Sem novos desfalques, o técnico Marcão deve repetir a escalação.

Do outro lado, o Atlético-MG segue sem contar com o volante Jair e o lateral-direito Mariano, lesionados. Nathan Silva, que já defendeu o Atlético-GO na Copa do Brasil, também está fora. Réver e Igor Rabello brigam por uma vaga.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk.

Veja mais informações da partida!

A campanha do Fluminense na Copa do Brasil 2021?

Fluminense 2 x 0 RB Bragantino - 3 de junho de 2021

RB Bragantino 2 x 1 Fluminense - 10 de junho de 2021

Criciúma 2 x 1 Fluminense - 27 de julho de 2021

Fluminense 3 x 0 Criciúma - 31 de julho de 2021

A campanha do Atlético-MG na Copa do Brasil 2021?

Remo 0 x 2 Atlético-MG - 2 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 1 Remo - 10 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 0 Bahia - 28 de julho de 2021

Bahia 2 x 1 Atlético-MG - 4 de agosto de 2021



Foto: Lucas Merçon - Divulgação Fluminense

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona SC 1 x 1 Fluminense Libertadores 19 de agosto de 2021 Fluminense 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 23 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Bahia Brasileirão 30 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Chapecoense x Fluminense Brasileirão 7 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 River Plate Libertadores 18 de agosto de 2021 Fluminense 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 23 de agosto de 2021

Próximas partidas