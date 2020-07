Fluminense anuncia resultado positivo para Covid-19 e afasta jogador de final

Equipe tricolor enfrenta o Flamengo na primeira final do Campeonato Carioca neste domingo

O anunciou neste domingo o afastamento de um jogador do seu elenco que testou positivo para a Covid-19. Os testes foram realizados como prevenção antes do embate contra o Flamengo, neste domingo, 16h (de Brasília), no Maracanã, e acabaram tirando o atleta da decisão.

"Um atleta do Fluminense testou positivo para a Covid-19, na manhã deste domingo (12/07). O jogador já está em isolamento e acompanhado pelo Departamento Médico do clube", informou o , sem detalhar qual seria o nome do profissional.

O , que também realizou testes, anunciou que todos os resultados foram negativos. O clube havia afastado um jogador da final da , no meio da semana, justamente por um diagnóstico positivo para Covid-19. Dessa vez, o elenco saiu limpo.

O duelo neste final de semana tem mando do Flu, que vai transmitir por meio da Flu TV, no Youtube. O segundo jogo será na quarta-feira, também no Maracanã, mas com mando do Flamengo. O negociou os direitos de transmissão com o SBT.

Não há vantagem do empate para nenhuma das equipes na decisão do torneio. Na temporada, os times se enfrentaram em três ocasiões, com uma vitória para cada lado e um empate, justamente no encontro de quarta-feira, vencido pelos tricolores nos pênaltis.