Fluminense anuncia a chegada de Léo Santos, do Corinthians, por empréstimo

Tricolor das Laranjeiras confirma acordo com o Timão pelo empréstimo do zagueiro Léo Santos até dezembro de 2019. Jogador fará exames nesta semana

O Fluminense anunciou na manhã deste domingo (24) a contratação de Léo Santos. O clube aguarda a realização dos exames médicos para assinar com o zagueiro por empréstimo até dezembro de 2019.

O atleta que iniciou a carreira nas divisões de base do Timão teve boa sequência como titular em 2018, mas perdeu a posição com o retorno de Fábio Carille e as chegadas de Manoel e Henrique.

O defensor é um pedido do técnico Fernando Diniz à cúpula do Fluminense. Ele deve formar a dupla de zaga do clube carioca ao lado de Digão.

Léo Santos se tornou o quarto zagueiro no CT Joaquim Grava, atrás da dupla considerada titular (Manoel e Henrique) e de Marllon.