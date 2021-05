Fluminense acerta empréstimo de Fernando Pacheco com o Juventude

Atacante desembarcou nesta segunda-feira (10) em Caxias do Sul e vai disputar a Série A do Brasileirão pelo "Ju"

O Fluminense emprestou o peruano Fernando Pacheco ao Juventude, de Caxias do Sul, até o final da temporada. Sem espaço com o técnico Roger Machado, o atacante vai disputar a Série A pelo clube gaúcho, que já fez o anúncio em suas redes sociais.

Peruano Fernando Pacheco é do Ju. O atacante está em Caxias do Sul e será mais um reforço alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele passará pela rotina de exames médicos para assinar contrato com o Verdão pic.twitter.com/55JnnbF0yH — E.C. Juventude (@ECJuventude) May 10, 2021

O jogador desembarcou em Caxias nesta segunda-feira (10) e passou por uma bateria de exames antes de ser anunciado oficialmente.

Pacheco chegou a ficar perto do Bahia, mas as negociações não avançaram porque o jogador sofreu uma lesão na coxa, e o clube baiano esperava um reforço de imediato. Alguns clubes do futebol peruano chegaram a tentar o empréstimo, mas a preferência de Pacheco era seguir no futebol brasileiro.

Aos 21 anos de idade, o atacante é considerado uma das grandes promessas do Peru. Ele vestiu a camisa do Fluminense em 31 jogos e anotou um gol.