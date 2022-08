Fluminense 1 x 0 Cuiabá: gol de Cano, artilheiro do mundo em 2022, homenagem a Jô Soares e mais

Tricolor Carioca chegou a 13 jogos de invencibilidade e sonha com o título do Brasileirão

Dos pés de German Cano nasceu mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o artilheiro que chegou aos 30 gols na temporada, balançou as redes do Cuiabá e garantiu a vitória Tricolor no Maracanã, pela 21ª rodada. Ele é o jogador que mais marcou gols no mundo em 2022.

Mais de 46 mil torcedores estiveram presentes para empurrar o Fluminense e viram um time avassalador no início do jogo. O gol de Cano veio após um erro na saída de bola do Cuiabá. Depois disso, o Tricolor seguiu pressionando, mas Walter foi salvando o time do Mato Grosso.

No melhor estilo Fernando Diniz, o Fluminense terminou o primeiro tempo com 64% de posse de bola. O Cuiabá até que tentou ensaiar algumas jogadas de velocidade, mas parava no ótimo posicionamento do zagueiro Nino, soberano na partida.

Na segunda etapa, o Cuiabá voltou determinado a manter a pegada do final do primeiro tempo, mas seguiu esbarrando na defesa Tricolor. Quando o gol de empate parecia questão de tempo, o Fluminense voltou a assumir o protagonismo do jogo, mas pecou no último passe.

Dia de homenagens

Na partida contra o Cuiabá, o Fluminense prestou uma bonita homenagem ao apresentador, humorista, escritor e ator Jô Soares. Os jogadores entraram em campo com o nome do ícone em suas camisas de jogo. Nas arquibancadas, os torcedores gritaram o nome do artista que faleceu na madrugada da última sexta-feira. Ele era torcedor do Tricolor carioca.

Grande fase do Fluminense

Além da boa fase do artilheiro Cano, o Fluminense de Fernando Diniz chegou a incrível marca de 13 jogos de invencibilidade com 10 vitórias e 3 empates. A última derrota aconteceu na 11ª rodada do Brasileirão, para o Atlético-GO, por 2 a 0.