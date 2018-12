Florida Cup: Zico, Denilson e Van der Sar confirmam presença em evento com ex-jogadores

Lendas do futebol mundial se encontram no “Florida Cup Legends 5v5” no dia 8 de janeiro, nos Estados Unidos

A Florida Cup confirmou nesta quarta-feira (19) as presenças de Zico, ídolo do Flamengo e eleito pela FIFA o oitavo maior jogador do século XX, Denilson, pentacampeão com o Brasil em 2002, e Edwin Van der Sar, ex-goleiro holandês e craque do Manchetser United, no “Florida Cup Legends 5v5”, evento que reunirá grandes ex-atletas do futebol mundial no dia 8 de janeiro, em Orlando, nos Estados Unidos.

As partidas entre os ídolos do esporte são mais uma novidade da Florida Cup 2019 e serão disputadas em uma Mini Arena no parque Universal Studios Florida. Os jogos acontecerão em dois tempos de 15 minutos. Primeiro as semifinais (São Paulo Legends x Ajax Legends e Flamengo Legends x Frankfurt/Bundesliga Legends) e depois a decisão. No dia seguinte, o local receberá confrontos entre youtubers e influenciadores.

A Florida Cup 2019 terá os duelos Flamengo x Ajax e São Paulo x Eintratch Frankfurt, no dia 10 de janeiro, e São Paulo x Ajax e Flamengo x Eintracht Frankfurt, no dia 12. Os confrontos vão acontecer no Orlando City Stadium, casa do Orlando City e no Al Lang Stadium, em St. Petersburg, na Flórida.