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Paul Ince admitiu à GOAL que Liverpool e Manchester United não fizeram a “lição de casa” ao investir pesado em reforços para o meio-campo. Para ele, é difícil entender por que gastaram 116 milhões de libras (153 milhões de dólares) em Florian Wirtz quando poderiam ter tirado a jovem promessa Josh King do Fulham por uma fração desse valor.

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Investimento pesado em talentos para o meio-campo

Grandes quantias foram investidas em Anfield e Old Trafford em jogadores que deveriam acrescentar criatividade e energia aos respectivos elencos. O alemão Wirtz tem encontrado dificuldades para causar o impacto esperado no Liverpool, apesar de seu preço de nove dígitos.

Em Manchester, Youri Tielemans e Andrey Santos também têm sido alvo de questionamentos incômodos após suas transferências em 2026 para o chamado “Teatro dos Sonhos”, já que o retorno pelo investimento tem deixado a desejar.

Olhares voltados para os mercados errados

Pode-se argumentar que dois gigantes da Premier League buscaram reforços nos mercados errados. No caso do Liverpool, o clube poderia ter voltado sua atenção para bem mais perto de casa.

Se queria um armador com enorme potencial e capacidade de abrir defesas fechadas, viagens de observação a Londres talvez fossem mais proveitosas do que as feitas a Leverkusen.

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King é convocado para a seleção inglesa

King vem ganhando destaque há algum tempo . Ele estreou pelo Fulham aos 17 anos e foi convocado para a mais recente lista da seleção principal da Inglaterra, embora ainda espere sua primeira partida nesse nível .

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O jogador de 19 anos é considerado uma das promessas mais empolgantes, exibindo regularmente na primeira divisão inglesa sua capacidade de conduzir a bola e colocar os adversários na defensiva. Sem dúvida, parece ter um impacto ofensivo maior do que Wirtz, que vem rendendo abaixo do esperado.

Jovem é apontado como alvo de grande transferência

Questionado se o Liverpool deveria ter tentado tirar King do Craven Cottage, em vez de gastar uma fortuna em uma suposta estrela do futebol europeu continental, o ex-meio-campista do Liverpool e do Manchester United Ince, que falou em parceria com o freebets.com, disse à GOAL: “Desde que Josh King começou a jogar pelo Fulham, acho que ele é um jogador maravilhoso.

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“E é aí que você se pergunta: por que gastar 50 milhões de libras em Santos e 30 milhões de libras em Tielemans? Façam uma proposta de 75 milhões de libras por Josh King. Eles gastaram 75 milhões de libras em [Carlos] Baleba. Ele nem jogava no Brighton no ano passado, chega ao Man Utd, disputa um ou dois jogos e se machuca de novo.

“Então, quando você vê alguém como Josh King, tem de pensar: ‘Uau, esse garoto vai ser especial’, porque ele realmente é. É um garoto leve, esguio, mas forte. Usa muito bem os dois pés, aparece nos lugares certos, faz gols e dá assistências. Gosto muito, muito dele.

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“Você acaba pensando: façam a lição de casa. Acho que o problema hoje em dia é que muitos treinadores e profissionais de recrutamento olham para outras ligas, a Bundesliga, o campeonato italiano e o francês.

“Wirtz era um jogador excelente no Leverkusen. Mas aquilo é a Bundesliga. Na verdade, só Bayern de Munique, provavelmente Leverkusen, Dortmund e Leipzig são os quatro principais times. Então eles vão vencer adversários por 3 ou 4 a 0, e você parece um jogador de outro nível. De repente, pronto, vão lá e o contratam.

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“Não estou dizendo que ele é um jogador ruim. Eu o vi contra a Holanda, ele marcou um gol inacreditável e jogou em outro nível. Mas é diferente, aquilo é futebol de seleções.

“Ainda espero, por ele, que consiga conquistar todo mundo no Liverpool. Continuo achando que é um jogador de qualidade. Só precisa ser mais forte, agir mais rápido com a bola. Às vezes é um pouco frágil. Há muita pressão sobre ele, e é um jogador talentoso.

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“Mas, quando olho para Josh King, só consigo pensar que alguém não está fazendo a lição de casa. Sei que a torcida do Fulham não quer que eu diga isso, mas ele poderia jogar pelo United agora. Para mim, ele é tão bom assim. Vamos ver o que acontece.”

Interesse por King continua a crescer

King já teria atraído o interesse de muitos clubes. A avaliação geral é que seria apenas uma questão de tempo até ele protagonizar uma transferência de destaque e deixar o oeste de Londres.

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Resta saber se seu destino será o noroeste da Inglaterra. O campeão da Premier League, Arsenal, é outro entre seus muitos interessados , e outros clubes estão fazendo a “lição de casa” que Liverpool e United deixaram de lado por tempo demais.