Florian Wirtz "não tem futuro" no Liverpool: dúvidas sobre o astro da seleção alemã continuam crescendo

"Sei o quanto ele é talentoso e do que é capaz, mas acho que perdeu toda a confiança em si mesmo e em suas habilidades. Não acho que ele acredite que pode se firmar na Premier League. Não vejo futuro para Wirtz no Liverpool", disse Hamann em entrevista ao portal Givemesport.

Na avaliação do ex-jogador da seleção alemã, a esperança de que a situação de Wirtz em Anfield melhorasse com a troca de Arne Slot por Andoni Iraola no comando da equipe não se concretizou. "Suas atuações não são melhores do que na temporada passada", avaliou Hamann.

Wirtz voltou a ser alvo de críticas após a goleada por 3 a 0 sofrida no confronto de peso contra o Manchester City, em 11 de outubro. Como sua participação em gols caiu consideravelmente desde a transferência de 125 milhões de euros do Bayer Leverkusen para os Reds, ele já havia sido duramente criticado por ex-jogadores e comentaristas de TV em sua temporada de estreia.

Florian Wirtz deixará o Liverpool após a temporada?

Um deles é Jamie Carragher, que já aconselhou o destaque alemão a sair mais de uma vez. E voltou a fazê-lo agora. "O Liverpool terá de tomar uma decisão, talvez não necessariamente no inverno, mas no fim da temporada, quando não houver um grande torneio e houver um verão livre pela frente. Acho que, nesse caso, as transferências podem ser concluídas com muito mais rapidez e facilidade", especulou Carragher no podcast Hamann & Stankovic, da Sky Sport Austria.

O ex-zagueiro dos Reds disse ter percebido "muita boa vontade" em relação a Wirtz no Liverpool: "As pessoas realmente queriam que ele desse certo", ressaltou Carragher, que também afirma ter ouvido que o jogador da seleção alemã é "um cara excelente". O problema, porém, é que ele simplesmente "não faz gols". Isso seria fundamental no sistema de Iraola, com pontas abertos que chegam com menos frequência a situações de finalização: "Em nenhum momento de uma partida ele parece capaz de fazer um gol."

Em seus 58 jogos oficiais, Wirtz marcou, de fato, apenas sete gols, um número extremamente preocupante para seus padrões. No Bayer Leverkusen, foram 57 gols em 197 partidas, além de 65 assistências. Pelo menos nesse último aspecto, o desempenho do jogador de 23 anos foi bem melhor nas duas partidas após a goleada sofrida para o Manchester City.

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Florian Wirtz é ligado a Chelsea e Bayern de Munique

No último fim de semana, Wirtz brilhou como articulador na vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, deu a assistência para o empate parcial em 1 a 1 de Victor Munoz e participou da criação de nove chances do Liverpool ao todo. Segundo a Opta, nenhum jogador havia alcançado essa marca na Premier League nos últimos cinco anos. Antes disso, na Liga dos Campeões, na vitória por 6 a 3 sobre o LASK, Wirtz já havia mostrado evolução e dado a assistência para o gol de Bradley Barcola que fez 3 a 0.

Hamann, por sua vez, amenizou suas críticas a Wirtz no podcast com Carragher e avaliou que os jogadores do Liverpool também dificultam que ele mostre seu melhor futebol. Hamann criticou principalmente os laterais do Liverpool, que vêm jogando mal. Wirtz precisa ajudar demais na defesa, mas um jogador como ele deve ter "o luxo de poder ser criativo", disse Hamann.









Apesar disso, as críticas constantes a Wirtz alimentam rumores sobre uma transferência. Ora ele é ligado a uma ida para o Chelsea e a um reencontro com Xabi Alonso, que apoiou seu desenvolvimento, ora a um retorno à Bundesliga para defender o Bayern de Munique. O clube com mais títulos alemães queria muito contratar Wirtz no verão de 2025 e chegou a acreditar que havia fechado o negócio nas conversas com seu pai e empresário, Hans.

O meia-atacante, porém, decidiu se transferir para a Premier League e jogar pelo Liverpool. Quando a notícia chegou ao presidente honorário Uli Hoeneß e ao membro do conselho fiscal Karl-Heinz Rummenigge, os dois teriam "quase caído da cadeira de susto", segundo o Süddeutsche Zeitung.

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Florian Wirtz recebe demonstração de pena do Bayern de Munique

Em novembro do ano passado, Wirtz chegou a receber uma primeira demonstração de pena de Hoeneß, quando o alemão enfrentava grandes dificuldades de adaptação na Inglaterra. "O pobre Flo Wirtz", disse Hoeneß, que em seguida criticou os gastos exorbitantes dos Reds com transferências. Naquele verão, o Liverpool havia desembolsado quase 500 milhões de euros ao todo em novos jogadores. Além de Wirtz, chegaram Alexander Isak (145 milhões) e Hugo Ekitike (95 milhões). O retorno esportivo foi modesto.

"Eu já disse: em breve, eles vão precisar de cinco bolas para jogar, porque todas as estrelas vão querer uma só para si", ironizou Hoeneß. "Pobre Florian Wirtz, ele simplesmente não recebe a bola, porque Salah, Szoboszlai e todos os outros só querem jogar para si mesmos."

Recentemente, o presidente Herbert Hainer também manifestou pena do astro alemão diante das duras críticas que recebeu nas últimas semanas. "Antes de mais nada, acho que Florian Wirtz é um jogador excepcional, não há dúvida alguma", disse Hainer. "E sinto até um pouco de pena dele por ainda não ter mostrado na Inglaterra a forma que tinha no Leverkusen, porque também precisamos dele na seleção alemã."

Enquanto ainda parece não ter se firmado de vez no Liverpool, Wirtz aproveitou a pausa para as seleções e, com uma atuação de gala pela Alemanha contra a Sérvia, finalmente recuperou um pouco da autoconfiança.

Agora, Wirtz enfrenta o Villarreal com os Reds na Liga dos Campeões. Uma vitória obrigatória, pode-se dizer. No fim de semana, virá outro confronto de peso, quando Fabian Hürzeler levará sua surpreendente equipe do Brighton a Anfield. O Brighton venceu cinco dos sete primeiros jogos da temporada e, no momento, é o principal perseguidor da dupla formada por Manchester City e Arsenal.

Florian Wirtz: estatísticas pelo Bayer Leverkusen e pelo Liverpool