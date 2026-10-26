Florian Wirtz minimiza as duras críticas de Jamie Carragher após brilhar na vitória do Liverpool

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O meio-campista Florian Wirtz deu uma resposta firme às críticas crescentes sobre suas atuações desde que chegou ao Liverpool por um valor recorde para o clube. O jogador da seleção alemã, que tem tido dificuldades para manter a regularidade, afirma que segue concentrado em seu futebol, apesar dos questionamentos de comentaristas de renome sobre seu rendimento.

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Wirtz reage à pressão dos comentaristas

O jogador da seleção alemã está sob os holofotes desde que o Liverpool fechou um acordo de impressionantes 116,5 milhões de libras para tirá-lo do Bayer Leverkusen no verão de 2025. Apesar da pressão causada pelo valor da transferência, o jogador de 23 anos garante que não dá ouvidos aos críticos que questionam seu desempenho na Premier League. Wirtz teve papel decisivo para abrir o placar contra o Brighton: seu chute forte desviou em Pascal Gross antes de entrar. Depois do primeiro gol, Bradley Barcola deu a assistência para Alexander Isak garantir o resultado.

“Talvez eu seja só um cara interessante, sabe?”, brincou Wirtz em entrevista após a partida à BBC. O meio-campista, que teve dificuldades para encontrar regularidade em seu primeiro ano sob o comando de Arne Slot, parece viver uma nova fase na atual formação da equipe. Wirtz soma um gol e três assistências na atual temporada, números que tentará melhorar para calar de vez seus críticos. “Não, eu só jogo meu futebol. Se as pessoas querem falar de mim ou me julgar, esse é o trabalho delas. Não me concentro nisso. Só quero jogar futebol, e não posso fazer mais do que isso”, acrescentou o meia, que segue se adaptando às exigências do futebol inglês.

Meio-campista elogia domínio no primeiro tempo

Wirtz também elogiou a postura de sua equipe e o início de jogo dominante, destacando a execução precisa na fase inicial da partida. Ele observou que, ao longo do primeiro tempo, especialmente nos primeiros 30 minutos, o time assumiu o controle ao levar a melhor nos duelos individuais, criar várias chances de gol e combinar o ritmo ofensivo com uma defesa disciplinada para encerrar a etapa sem sustos.

“Entramos no jogo hoje com a mentalidade certa. No primeiro tempo, ou nos primeiros 30 minutos, fomos superiores a eles, muito bem nos duelos e criamos muitas chances. Foi bom chegar ao fim do primeiro tempo, e defendemos bem. Estou muito feliz com isso”, explicou.

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“É muito prazeroso. Acho que muitas coisas não foram tão boas no último mês, então fico ainda mais feliz porque as coisas estão indo bem agora. Estamos no caminho certo para chegar aonde queremos. Devemos continuar assim, e estou feliz com isso.”

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Carragher não poupa críticas

O crítico mais contundente do astro alemão tem sido Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, que questionou repetidamente se o clube recebeu um retorno à altura do investimento. Após uma derrota decepcionante para o Manchester City no início da temporada, Carragher foi especialmente duro ao avaliar as contribuições do meio-campista para a equipe. O ex-zagueiro sugeriu que Wirtz já teve tempo mais do que suficiente para se adaptar à Premier League.

“Não há como Wirtz jogar no lugar de Gravenberch. O que Florian Wirtz está fazendo pelo Liverpool não é suficiente neste momento. Ele já disputou 55, 60 jogos pelo Liverpool. Ele não deveria estar no time do Liverpool agora. Não quero pegar pesado com os jogadores do Liverpool. Mas não estamos dizendo isso depois de cinco a dez jogos, e sim depois de 50 a 60 jogos”, disse Carragher.

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Preocupação com lesão em Anfield

A vitória sobre o Brighton foi ligeiramente ofuscada quando Wirtz precisou deixar o campo antes do fim da partida. Após receber atendimento médico no gramado, o meio-campista foi substituído aos 65 minutos, causando preocupação imediata entre os torcedores em Anfield. O alemão deu lugar a Trey Nyoni, enquanto a equipe médica iniciou as primeiras avaliações à beira do campo na reta final do jogo.

O técnico Andoni Iraola deu uma atualização sobre a situação, mas admitiu que a sequência apertada de jogos torna qualquer problema físico uma preocupação em potencial. “Infelizmente, ele precisou sair de campo por causa de uma leve torção no tornozelo. Não parece ser nada muito grave, mas estamos jogando a cada três dias, então precisamos avaliar como ele está”, observou Iraola.