Não é segredo que o homem forte do Bayern de Munique gostaria de ter levado o craque alemão para o maior campeão da Alemanha há um ano e meio. E o dirigente de 74 anos está convencido de que Wirtz teria se saído muito melhor às margens do rio Isar do que em Merseyside.

"Florian jogaria muito melhor conosco do que joga no Liverpool", afirmou Hoeneß ao Welt am Sonntag. Ele disse que assistiria a "muitos jogos da equipe. Eles não o integraram direito. Em Leverkusen, ele recebia todas as bolas; no Liverpool, é um entre muitos."

Wirtz se transferiu do Bayer para os Reds no verão de 2025 por cerca de 125 milhões de euros, em uma decisão um tanto surpreendente, depois que o Bayern também havia se empenhado bastante para contratá-lo e Hoeneß, amigo de Hans, pai de Wirtz, até já havia anunciado indiretamente uma transferência em público.

Uli Hoeneß confirma: Florian Wirtz não está na pauta do Bayern de Munique no momento

No Liverpool, porém, Wirtz ainda não conseguiu repetir as grandes atuações dos tempos de Leverkusen e tem sido alvo recorrente de críticas, algumas delas duras. Por isso, recentemente também foi levantada a possibilidade de uma transferência de Wirtz para Munique em uma segunda tentativa.

Hoeneß, porém, descartou essa possibilidade e reforçou que o clube não voltará a tentar contratar o jogador da seleção alemã. "Ele tem um contrato de longa duração com o Liverpool. Lá, vão tentar integrá-lo melhor", disse o presidente honorário. O contrato de Wirtz com o Liverpool vai até 2030.