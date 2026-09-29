Em entrevista ao Münchner Abendzeitung, o membro do conselho fiscal do FCB não descartou categoricamente uma nova investida de transferência do recordista alemão. Ainda assim, Rummenigge explicou que uma contratação de Wirtz não é tema para um futuro próximo.

"Se em algum momento, apesar disso, algo diferente será possível? Eu não sei", disse o homem de 71 anos: "A questão é se Wirtz está feliz em Liverpool. Não posso avaliar isso. Uli (Hoeneß, nota da redação) e eu tivemos contato por um tempo com o pai e a mãe dele. Depois, eles decidiram de outra forma, e nós respeitamos isso."

As circunstâncias atuais do elenco de Munique não exigem outro jogador ofensivo central, também ressaltou Rummenigge: "Não se pode esquecer: nessa posição jogam Jamal Musiala e Serge Gnabry, além de haver outras opções como Ismael Saibari." Não seria preciso "comprar ainda um quarto jogador pelo dinheiro que Wirtz provavelmente custaria."

Por que Florian Wirtz disse não ao Bayern de Munique?

O Bayern analisou intensamente o jogador da seleção alemã durante um bom tempo, até receber uma recusa de Wirtz no verão de 2025, e o agora jogador de 23 anos se transferiu do Bayer Leverkusen para o Liverpool por supostos 125 milhões de euros. Desde então, a trajetória de Wirtz tem sido irregular. Após uma temporada de estreia infeliz, em que os Reds decepcionaram durante longos períodos, ele também ficou - assim como grande parte de seus companheiros de equipe - muito aquém das expectativas na Copa do Mundo.

Na nova temporada, por outro lado, Wirtz é titular absoluto no Liverpool, onde o técnico Andoni Iraola assumiu o comando nesse meio-tempo. Até agora, porém, ele não produziu momentos decisivos nas partidas (nenhum gol, uma assistência), embora, em termos de pressão, corridas em profundidade e passes entrelinhas, Wirtz esteja estatisticamente entre os melhores jogadores da Premier League. Ainda assim, o camisa 10 se vê regularmente exposto a fortes críticas da imprensa inglesa e dos especialistas. Por isso, surgiram repetidamente rumores vagos sobre uma possível saída - e, com isso, também sobre um reencontro tardio com o Bayern.

"Cada passo que um jogador dá precisa ser muito bem pensado antes", explicou Rummenigge. Ele disse estar "para ser sincero" surpreso com o desenvolvimento de Wirtz, que havia citado, acima de tudo, razões esportivas para sua transferência ao Liverpool. "Nos foi passada a impressão de que ele vai para o Liverpool porque o então treinador Arne Slot havia lhe prometido a posição de camisa 10, na qual ele também atuava no Leverkusen. Esse foi um fator importante para sua decisão a favor do Liverpool", afirmou ele, antes de deixar claro: "Nas finanças, não houve diferenças dramáticas."

Slot escalou Wirtz com frequência na ponta esquerda ou até o deixou no banco. O holandês claramente teve dificuldades para acomodar a abundância de jogadores ofensivos de seu elenco estrelado. Só por volta da virada do ano Wirtz engrenou na temporada e, por um período, também deslanchou em participações em gols, antes de voltar a cair de rendimento no fim após uma lesão nas costas. No fim das contas, Wirtz somou 17 participações em gols (sete gols, dez assistências) em 49 partidas por todas as competições.