Niclas Füllkrug está de volta à seleção alemã após mais de um ano. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, ele disse ter ficado positivamente surpreso com a conversa que teve com Jürgen Klopp e também atribuiu ao treinador a melhora de Florian Wirtz.

Klopp, segundo Füllkrug, simplesmente "tem atenção aos jogos e a outras coisas que talvez nem façam parte de suas atribuições neste momento". Um exemplo disso foi a conversa entre os dois antes da convocação da última quinta-feira, na qual Klopp aparentemente demonstrou conhecer em detalhes a maneira de jogar e trabalhar do Werder Bremen.

Klopp sabia "muito sobre as coisas que fazemos em Bremen, algo que valorizo muito. Como técnico da seleção, você não consegue assistir a todos os jogos durante os 90 minutos, mas ele sabia bastante e percebeu coisas que me surpreenderam positivamente, porque eu simplesmente não esperava isso de um técnico da seleção", destacou Füllkrug.

Florian Wirtz finalmente vai atingir sua melhor forma no Liverpool graças a Jürgen Klopp?

Na opinião de Füllkrug, essa característica de Klopp também já teve uma influência positiva sobre outros jogadores da seleção. Como exemplo, ele destacou a evolução de Florian Wirtz. O jogador vinha sendo alvo de fortes críticas no Liverpool, especialmente de comentaristas da TV inglesa como Jamie Carragher, porque, mesmo em sua segunda temporada em Anfield, ainda estava muito abaixo das expectativas em gols e assistências.

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Antes de Klopp trabalhar com Wirtz pela primeira vez, durante a convocação de um elenco ampliado em setembro, o jogador tinha apenas uma assistência em seis partidas oficiais. Desde que voltou daquele primeiro período de treinos da seleção alemã na era Klopp, no qual fez uma partida fantástica especialmente contra a Sérvia, ele marcou dois gols e deu quatro assistências.

"Ele conhece a Inglaterra de uma maneira especial e consegue avaliar as situações por lá", disse Füllkrug sobre Klopp. Em seguida, falou de sua suspeita a respeito da melhora de Wirtz nas últimas semanas: "Li uma estatística sobre Florian Wirtz antes e depois da convocação para o elenco ampliado, ou seja, antes e depois de ele trabalhar com Jürgen Klopp pela primeira vez", explicou.

"A sensação é de que alguém lhe deu uma ajuda extra e o escutou. Faz diferença poder conversar com alguém que conhece a situação e o lugar. Alguém que entende o que acontece por lá", acrescentou Füllkrug, referindo-se à passagem de Klopp pelo Liverpool: "Ajuda o fato de ele ter uma visão tão ampla do conjunto."

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Qual será o papel de Füllkrug na seleção alemã sob o comando de Jürgen Klopp?

Klopp também manteve essa "visão do conjunto" ao convocar Füllkrug. Embora, por sua idade, o atacante não se encaixe necessariamente no projeto de renovação da seleção alemã para a Eurocopa de 2028, seu desempenho tornou a convocação inevitável: são nove gols em nove jogos da Bundesliga.

"Às vezes", admitiu o técnico da seleção alemã, "a boa fase supera todo o resto." Inclusive o plano de rejuvenescimento. Ainda mais porque Füllkrug "se credenciou com gols dos mais variados tipos", como destacou Klopp: "Quase todos foram espetaculares."

Ainda assim, o jogador de 33 anos terá de se contentar com o papel de opção no banco atrás de Kai Havertz nos últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, na sexta-feira, na Sérvia, e na segunda-feira, em Berlim, contra a Holanda. "Estou bem tranquilo com isso", garantiu Füllkrug. "Kai é um jogador muito especial." E não há desvantagem em ter jogadores "capazes de fazer coisas extraordinárias saindo do banco".