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HavertzGetty Images
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Florian Wirtz é superado: Kai Havertz faz história entre os alemães na Premier League pelo Arsenal

Premier League
Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
F. Wirtz
K. Havertz

O Arsenal assume a liderança da Premier League graças a Kai Havertz. O atacante da seleção encerra seu jejum de gols com um gol recorde.

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O recordista Kai Havertz sorria sob os refletores de Anfield e absorvia a atmosfera enquanto os torcedores do Arsenal celebravam em alto e bom som a primeira vitória do clube pela liga em Liverpool em 14 anos e a chegada à liderança da tabela. "Isso significa muito para todo o clube", disse o atacante da seleção alemã, que decidiu o jogo de domingo com um gol especial na vitória por 1 a 0 (1 a 0).

Com seu 46º gol na Premier League, Havertz se tornou o maior artilheiro alemão isolado da elite do futebol inglês, superando o ex-capitão da seleção alemã Ilkay Gündogan (45). "É algo de que tenho muito, muito orgulho. Levou tempo, mas conseguir isso é, ainda assim, algo especial", disse Havertz, radiante, em entrevista à Sky: "É claro que também fico feliz por poder representar os alemães aqui na Inglaterra."

Com o gol do recorde, o jogador de 27 anos também encerrou seu jejum: seu último gol pela liga havia sido no início de setembro. No duelo com o Liverpool e seu companheiro de seleção Florian Wirtz, ele voltou a mostrar como pode ser importante em grandes jogos.

Havertz sucede Podolski e faz esquecer vexame na Copa da Liga

Quem havia sido o último jogador a decidir uma partida da Premier League para o Arsenal em Liverpool? Lukas Podolski, que abriu o placar na vitória por 2 a 0 em setembro de 2012. O campeão mundial de 2014, aliás, marcou "apenas" 19 gols pela liga na Inglaterra.

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"Disseram-nos antes do jogo que a última vitória do Arsenal aqui tinha sido há 14 anos", afirmou Havertz. Sobre os torcedores, acrescentou: "Estamos todos extremamente orgulhosos de poder retribuir esse apoio." O jogador da seleção inglesa Declan Rice preparou de forma exemplar o gol de Havertz (16'), e o ex-jogador do Leverkusen só precisou empurrar a bola para a rede.

Com a vitória de prestígio em Anfield Road, os Gunners aproveitaram o tropeço do Manchester City contra o Brighton & Hove Albion (0 a 1) e voltaram à liderança da tabela. A vantagem do campeão agora é de três pontos. A vexatória eliminação na Copa da Liga diante do Fleetwood Town, da quarta divisão, na última terça-feira? Graças a Havertz, ficou para trás.

"Depois da derrota para o Fleetwood, parecia o fim do mundo", disse o técnico Mikel Arteta. "Mas é preciso se reerguer e entender que é justamente essa a beleza do futebol." O Arsenal deu a resposta certa e também mostrou disposição na marcação. "Hoje, todo mundo achou muito legal defender também", disse Havertz.

Os Gunners voltam a jogar já na quarta-feira, pela Champions League, quando enfrentarão o Slavia Praga fora de casa. Na competição, Havertz soma 15 gols até agora. Portanto, ainda está muito longe do recordista alemão Thomas Müller (57).

Arsenal goal 2026-27 Kai HavertzGetty Images

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