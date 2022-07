Floresta x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (31), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Floresta e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo (31), no Presidente Vargas, a partir das 15h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, no streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

Na lanterna da Terceirona, com 14 pontos, o Brasil de Pelotas soma 14 pontos, registrando três vitórias, cinco empates e oito derrotas. Aproveitamento de 29%.

Do outro lado, o Floresta, também na zona de rebaixamento, com 16 pontos, vem de duas derrotas consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Possível escalação do Floresta: Christopher; Yago Rocha, Mailson, Wiliam Goiano e Fabio Alves; Jô Almeida, Duudu e Renan Mota; Carlos Renato, Luan Louzâ e Raphael Luz.

Possível escalação do Brasil de Pelotas: Otávio; Marcelinho, Gilberto Alemão, Rafael Castro, Gabriel Araújo; Macaé, Karl, Jonatha Carlos; Mateusinho, Tiago Santos, Wilson Jr.

Desfalques da partida

Floresta:

sem desfalques confirmados.

Brasil de Pelotas:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Floresta x Brasil de Pelotas DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Presidente Vargas - Fortaleza, CE HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Valdebranio da Silva e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Quarto árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Últimos resultados e próximos jogos

Floresta

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 2 x 0 Floresta Série C 23 de julho de 2022 Horizonte 2 x 0 Floresta Série B Cearense 28 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Floresta x Barbalha Série B Cearense 4 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Floresta x Campinense Série C 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Brasil de Pelotas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 4 x 1 Atlético-CE Série C 17 de julho de 2022 Brasil de Pelotas 1 x 2 Aparecidense Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas