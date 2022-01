Floresta-CE x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo enfrenta o Floresta neste sábado (8), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Floresta x Flamengo DATA Sábado, 8 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Barueri - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena Barueri.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a goleada aplicada sobre o Forte por 10 a 0 na rodada de estreia da Copinha, o Flamengo, dividindo a liderança do grupo 29 com o Oeste, busca apenas os três pontos para garantir a classificação para a próxima fase.

Do outro lado, o Floresta vem de derrota para o Oeste por 3 a 1, e agora busca a primeira vitória para seguir na luta pela classificação.

Provável escalação do Flamengo: Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Kayke David e Matheus França; Werton, Ryan Luka e Andre

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Floresta: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro sub-20 5 de novembro de 2021 Flamengo 10 x 0 Forte Copinha 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Flamengo Copinha 11 de janeiro de 2022 18h45 (de Brasília)

FLORESTA

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 0 x 2 Fluminense Copa do Nordeste sub-20 12 de dezembro de 2021 Oeste 3 x 1 Floresta Copinha 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas