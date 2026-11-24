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Alessandro Florenzi, nascido em 1991, ex-jogador da Roma (2012-2020) e do Paris Saint Germain (2020-21), falou à Gazzetta dello Sport antes do confronto entre a Roma e os franceses, campeões da Europa.

Sobre a Roma e as ambições de conquistar o Scudetto: "Acho que depende muito da Champions League. Podem me chamar de louco, mas, se a Roma estivesse fora da competição em janeiro, eu não ficaria tão chateado. Digo isso porque também passei por essa situação: no Milan, ganhamos o Scudetto porque caímos na Champions. É uma competição que exige muito física e mentalmente, entre o estresse e as viagens. Ser eliminado nunca é bom, mas, se depois você direciona essas energias ao campeonato, isso ajuda".

Sobre o confronto entre PSG e Roma: "O PSG tem alguns desfalques importantes, mas continua sendo um time enorme, que entra como favorito. A Roma está colocando um pouco de pressão sobre si mesma, como em Manchester, onde parecia que precisava conseguir um resultado a qualquer custo. Talvez desta vez seja diferente... Gasp não precisa ir a Paris para vencer, mas para fazer uma boa atuação. Se vier uma derrota, ela também será compreensível".

Sobre por que Luis Enrique, técnico do PSG, não deu certo na Roma: "Talvez fosse cedo demais. Tenho uma opinião sobre isso: assim como é preciso deixar os jovens trabalharem, o mesmo vale para os treinadores. Luis cometeu erros, mas em Roma somos um pouco impacientes, não sabemos esperar. Mas, quando você conversa com algum ex-jogador dele, todos dizem que ele era um gênio: há 15 anos, fazia coisas que outros fazem hoje".