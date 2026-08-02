Enrique Riquelme, que foi candidato à presidência do Real Madrid nas últimas eleições, enviou uma mensagem a Florentino Pérez, presidente do clube merengue.

Em uma mensagem nas redes sociais, Riquelme pediu a Florentino Pérez que siga o exemplo de Gianni Infantino, que abandonou seu projeto de privatizar parte da Copa do Mundo.

De acordo com o jornal "Marca", Riquelme baseou-se em informações do jornal Expansión, um dos principais veículos do jornalismo econômico na Espanha, que revelou, sob o título "Infantino desiste da intenção de criar uma empresa subsidiária para comercializar a Copa do Mundo", que se tratava de uma ideia muito semelhante à que Florentino Pérez tem em mente.

"A Federação Internacional de Futebol (Fifa) conseguiu corrigir a situação...", declarou o ex-candidato à presidência do clube em sua publicação no Instagram.

E acrescentou: "Alguns precisam prestar atenção... nem tudo está à venda". Uma mensagem bastante direta, dirigida a Florentino Pérez e a seus conselheiros mais próximos.

O projeto do presidente do Real Madrid para atrair capitais privados continua de pé. E, embora Florentino Pérez não tenha revelado esse projeto durante a campanha eleitoral, consciente de que a questão provocaria ampla rejeição entre os sócios do clube, parece que a fórmula escolhida (muito semelhante ao projeto da Fifa) é criar uma empresa subsidiária para a qual seja transferida a atividade do futebol.

Pérez planeja vender entre 5% e 10% dessa empresa a um ou mais investidores externos.

Depois de abandonar a ideia inicial de transformar o clube em uma entidade comercial, Florentino Pérez sabe que esse novo modelo terá de contar com a aprovação dos sócios por meio de um referendo.

Em princípio, o primeiro fim de semana de outubro pode ser a data escolhida por Florentino para explicar esse projeto aos atuais proprietários do clube.

As pesquisas internas indicam que o presidente do Real Madrid teme uma forte oposição a essa proposta, considerada perturbadora para a história do clube, e tudo indica que se aproxima um outono repleto de tensões.

Florentino Pérez está muito preocupado em enfrentar uma rejeição total à sua ideia, como apontam todos os indícios, e que será obrigado, assim como Gianni Infantino — que teve de enterrar seu projeto de repente devido ao protesto absoluto e retumbante contra sua ideia —, a abortar esse novo projeto, como já lhe aconteceu com a Superliga.