Florentino Pérez tem uma preferência clara pelo novo técnico do Real Madrid: “Fontes anônimas afirmam que...”

Se depender de Florentino Pérez, José Mourinho voltará a ser o técnico do Real Madrid na próxima temporada. Segundo David Ornstein, do The Athletic, “The Special One” é a escolha preferida do presidente do Real Madrid.

Mourinho ainda é o técnico do Benfica. Em seu país natal, o marcante treinador está tendo uma excelente temporada, já que o Benfica continua invicto no campeonato.

Apesar dessa série invicta, o clube vermelho de Lisboa parece estar prestes a perder o título nacional. O Porto de Francesco Farioli já acumulou sete pontos a mais que o segundo colocado, e faltam apenas três partidas para o fim do campeonato.

No Real Madrid, não se pode falar de uma boa temporada. O Bayern de Munique eliminou o gigante espanhol da Liga dos Campeões, e a diferença de nove pontos em relação ao FC Barcelona parece intransponível.

O técnico interino Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso após sua demissão durante a temporada, também não estará no comando da equipe no ano que vem. Mourinho pode ser o homem que deve levar o Real Madrid de volta à glória.

“Várias fontes, que falaram anonimamente com o The Athletic por não terem permissão para isso, afirmam que Pérez decidirá quem será o próximo técnico”, escreveu Ornstein na terça-feira.

“O presidente é agora o maior defensor do retorno de Mourinho, mas também há vozes contrárias dentro do clube”, afirma o especialista em transferências. Mourinho teria uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica.