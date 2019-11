Florentino Pérez: "Real Madrid está em processo de transformação"

Presidente do clube merengue analisou a temporada e avisa: "novos títulos virão"

Florentino Pérez é um dos personagens mais relevantes do mundo do futebol. Quando se pronuncia em público, todos param para ouví-lo. E neste sábado (16) não foi diferente.

O presidente do presidiu à cerimônia de entrega dos emblemas 2019 aos sócios do clubes que cumpriram 25, 50 e 60 anos de ininterrupta fidelidade, e aproveitou para falar sobre a situação atual dos merengues na temporada.

"Vivemos uma das melhores etapas da nossa história. A equipe foi renovada e temos todas as esperanças depositadas nesses jogadores. Estamos em um processo de transformação que nos levará a novos títulos. E temos uma equipe com jogadores de nossa base, que carregam seu DNA, a identidade do clube ", disse.

Atualmente, o Real Madrid divide a liderança do Campeonato Espanhol com o , com 25 pontos cada. No entanto, os catalães lideram por conta da vantagem no saldo de gols.