Florentino Perez dá voto de confiança a Solari e banca o treinador até o final da temporada

Presidente assegura a presença do argentino no comando dos Merengues apesar dos resultados ruins nos últimos jogos

A sequência de um empate e uma derrota contra dois adversários inferiores (Villarreal e Real Sociedad respectivamente) despertaram uma tensão nos bastidores do Real Madrid, principalmente em relação à permanência de Santiago Solari na equipe.

No entanto, de acordo com a Radio COPE, o presidente dos Merengues, Florentino Pérez, permanece tranquilo e deve seguir com o argentino no comando da agremiação até o fim da temporada atual.

Solari possui 11 vitórias, um empate e três derrotas até o momento nos Blancos desde quando assumiu o time no lugar de Julen Lopetegui, demitido após a goleada sofrida diante do Barcelona por 5 a 1. Atualmente o Real ocupa a quinta posição da La Liga com 30 pontos, 10 a menos que os Blaugranas, que lideram a competição. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Confira os números comparativos entre Real Madrid e Barcelona na temporada atual da La Liga:

Outro ponto a se destacar é em relação ao mercado de transferências. A contratação de Brahim Díaz foi confirmada como a única do time no mês de janeiro e que o restante do plantel deve seguir como está até o fim da temporada 2018/19.