Florentino insiste na Superliga e avisa: "Ou fazemos algo agora ou muitos clubes quebrarão"

Presidente do Real Madrid e da Superliga analisou o fracasso da competição e da econômia, em entrevista ao "AS", da Espanha

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, insistiu na defesa a "Superliga" e falou da situação econômica do futebol. Em entrevista ao "AS", da Espanha, o dirigente disse o seguinte:

"Não são verdadeiras nem uma coisa nem outra, mas foi tudo manipulado. Nem é um plano excludente nem via contra as ligas. O projeto Superliga é o melhor possível, e foi feito para ajudar o futebol a sair da crise. O futebol está gravemente ferido porque sua econômia se funde e precisamos nos adaptar à época em que vivemos. A Superliga não vai contra os campenoatos locais e tem como objetivo que flua mais dinheiro para todo o futebol. Foi pensado em dar mais interesse aos jogos", disse o dirigente.

"Acredito que a nova reforma da UEFA tampouco é a solução do problema porque o que foi apresentado nem sequer é melhor do que já tem. Além disso, não podemos esperar até 2024. Mas, no fim fim, alguma coisa fizemos mal. Vamos dar a volta e confrontar ideias. Algo melhor do que jogarem os quatro primeiros de cada país é a solução. Não sei, mas algo é preciso ser feito porque a juventude, entre 14 e 24 anos, está abandonando o futebol, porque ficam aborrecidos diante de outros entretenimentos que eles preferem".

Florentino Pérez deu também uma declaração em tom de alerta sobre o momento financeiro dos clubes.

"Vamos aos dados: pelo balanço da consultora KPMG, somente nos três meses de pandemia que afetaram a temporada passada, houve prejuízo nos 12 clubes da Superliga em 650 milhões de euros. Esse ano, com a temporada completa em pandemia, os prejuízos vão ser entre 2.000 e 2.500 milhões de euros. Ou fazemos algo agora ou muitos clubes quebrarão".

O movimento pela Superliga iniciado por 12 grandes clubes acabou sendo esvaziado em poucos dias. Os ingleses Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham, os italianos Milan, Juventus e Inter de Milão, e o espanho Atlético de Madrid abandonaram a ideia depois de forte pressão popular. Apenas o Real Madrid e o Barcelona não anunciaram desistência.