Florentino enterra chances de retorno de Cristiano ao Real: "Não volta"

Presidente do time merengue nega as possibilidades de repatriar o craque português e diz que não entrou em contato com Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo não retornará ao Real Madrid, pelo menos é o que diz Florentino Pérez, presidente do time espanhol. Alguns rumores afirmam que o craque português deixará a Juventus na próxima temporada e os merengues foram especulados como possível destino para o cinco vezes melhor do mundo e até Zinedine Zidane falou sobre o assunto.

Em entrevista ao programa El Chiringuito, em que também defendeu a criação Superliga Europeia, Pérez comentou sobre o português.

"Cristiano Ronaldo não retornará para o Real Madrid. Não faz sentido, ele tem contrato com a Juventus. Eu o amo muito, ele nos deu muito", afirmou o mandatário merengue.

Contratado pela Juventus em 2018, o português tem contrato com o time italiano até junho de 2022. Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid como o maior artilheiro da história do clube.

Pérez também foi questionado sobre Kylian Mbappé, tratado como um dos principais alvos do Real Madrid na próxima janela de transferências. Segundo apurações da Goal, o atacante francês já está procurando uma casa na capital espanhola. O presidente do time espanhol disse que nunca conversou com o jogador.

"Os torcedores me pedem para contratar Mbappé. Minha resposta? Não se preocupem... a verdade é que ele é um ótimo jogador, claro. Eu nunca conversei com Mbappé. Pelo menos não até agora. Não sei o que acontecerá com o contrato dele no PSG".

Sobre Sergio Ramos, capitão do Real Madrid que tem contrato com o time merengue até o fim da atual temporada, Florentino Pérez sugeriu que ele pode deixar o clube, mas não deixou claro a situação.

"Eu amo Sergio Ramos, mas estamos em um momento financeiro muito ruim. Ninguém investe dinheiro no Real Madrid. Não disse que deixará o clube, muitas coisas podem acontecer. Pensaremos nisso ao fim da temporada".