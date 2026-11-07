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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Flick se recusa a esperar: Barcelona vai atrás de um zagueiro do Campeonato Espanhol

H. Flick
L. Martinez
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Atlético de Madrid x Barcelona
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Lisandro Martínez não está sozinho

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Parece que o Barcelona se prepara para agir com força no mercado de transferências de inverno, em busca de uma solução para o ponto fraco que preocupa sua comissão técnica, depois que o reforço do setor defensivo se tornou uma prioridade clara para o treinador alemão Hansi Flick, que não se opõe a aproveitar qualquer oportunidade disponível para fortalecer a defesa da equipe.

Flick afirmou recentemente, durante uma coletiva de imprensa, que a diretoria do clube monitorará o mercado de transferências em busca de opções capazes de melhorar o sistema defensivo, diante da convicção crescente de que o setor defensivo representa um dos pontos fracos mais evidentes do elenco da equipe.

Vários nomes foram associados a uma transferência para o clube catalão no último período, com destaque para o argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, cujo futuro no clube inglês está envolto em dúvidas, em meio a previsões sobre uma possível saída nos próximos tempos.

Mas há outro nome que continua a despertar o interesse do Barcelona, segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal espanhol "Marca": o brasileiro Natan, zagueiro do Real Betis, que segue apresentando atuações de destaque, o que o tornou um dos melhores zagueiros do Campeonato Espanhol.

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08 de nov. de 2026

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O jornal esclareceu que o Barcelona não abriu mão de seu interesse no zagueiro de 25 anos, que esteve entre os alvos do clube durante o último mercado de transferências de verão, e que continua a ser muito valorizado nos bastidores da equipe catalã.

Natan tem contrato com o Real Betis até 2030, depois de ter chegado ao clube vindo do Napoli, o que pode tornar a tarefa de contratá-lo complicada, sobretudo diante das previsões de que o jogador receba propostas extremamente atrativas nos próximos meses.

Dessa forma, parece que o Barcelona tem diversas opções para reforçar sua defesa, mas permanece a pergunta: Flick conseguirá convencer a diretoria a fechar uma nova contratação defensiva durante o mercado de inverno?

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