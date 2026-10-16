O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou admiração pelo marroquino Abde Ezzalzouli, ponta do Real Betis, antes do confronto entre as equipes, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O jogador seguiu evoluindo desde sua saída do clube catalão no verão de 2023, tornando-se uma das principais peças ofensivas do time andaluz.

Ezzalzouli, de 24 anos, chamou a atenção com um belo gol na vitória do Real Betis sobre o Porto por 3 a 2, reforçando sua posição entre os jogadores que despertam o interesse de grandes clubes e treinadores. Seu valor de mercado subiu de 15 milhões de euros, na época em que deixou o Barcelona, para 40 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

Flick declarou, durante a entrevista coletiva antes do duelo com o Betis: "O que vejo me impressiona. É um jogador fantástico, e eu gosto muito da forma como ele joga, da confiança dele nos duelos individuais no último terço do campo. Além disso, é capaz de marcar gols. Isso é algo maravilhoso".

O Barcelona havia anunciado, em 1º de setembro de 2023, a transferência de Ezzalzouli para o Real Betis por 7,5 milhões de euros, mantendo o direito de recompra do jogador e o direito a 50% dos valores de uma venda futura. Essas condições, no entanto, mudaram posteriormente por causa de outra negociação.

A transferência de Vitor Roque mudou as contas do Barcelona

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A mudança veio após a transferência do brasileiro Vitor Roque para o Palmeiras, em fevereiro de 2025, quando ele estava emprestado ao Real Betis. A negociação, que teve valor fixo de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em variáveis, incluiu a renúncia do Barcelona a 30% do percentual de revenda de Ezzalzouli que o clube mantinha.

Assim, a fatia do Barcelona em qualquer negociação futura de venda do ponta marroquino caiu para apenas 20%, enquanto o direito de recompra expirou no verão de 2025, de acordo com as condições mencionadas no acordo.

O contrato de Ezzalzouli com o Real Betis vai até 30 de junho de 2029, o que dá ao clube andaluz margem para controlar seu futuro, enquanto o Barcelona aguarda a possibilidade de uma venda futura para aproveitar o percentual restante do acordo.

Rashford fechou temporariamente a porta do retorno

O retorno de Ezzalzouli ao Barcelona chegou a ser cogitado no verão passado, mas o clube catalão optou, ao final, por contratar Marcus Rashford emprestado pelo Manchester United, em vez de reaver seu antigo ponta.

Ezzalzouli disputou 14 partidas pela equipe principal do Barcelona após subir do time B, e marcou um gol contra o Osasuna, na partida que terminou empatada em 2 a 2.

Ele também teve uma passagem por empréstimo pelo Osasuna, onde atuou em 34 jogos e marcou 6 gols, antes de se transferir para o Betis.

Desde que chegou ao time andaluz, Ezzalzouli marcou 32 gols em 134 partidas, tornando-se uma de suas principais armas ofensivas e um dos jogadores com quem a defesa do Barcelona terá de lidar com cautela no confronto de sábado. Enquanto o jogador segue provando sua capacidade, o clube catalão já não possui mais do que uma fatia limitada dos valores de uma venda futura.