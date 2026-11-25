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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou nesta quarta-feira a escalação oficial do time blaugrana para o duelo contra o Sabah, do Azerbaijão, em um dos jogos mais emocionantes e aguardados da fase de grupos, em razão dos desfalques que atingem o Barça.

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A partida do Barcelona é válida pela quinta rodada da Champions League, em um confronto no qual o time catalão busca garantir os três pontos e dar mais um passo rumo às equipes do topo da tabela, já que entra em campo na oitava colocação, com 9 pontos.

O anúncio da escalação por Flick trouxe várias surpresas, principalmente no setor ofensivo: o treinador alemão decidiu apostar em um trio de ataque totalmente novo, em um recado claro de que não tem medo de arriscar e de que confia em todos os jogadores do elenco.

Escalação do Barcelona contra o Sabah na Champions League

Gol: Joan García.

Defesa: Alejandro Balde, Gerard Martín, Jules Koundé e Frenkie de Jong.

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Meio-campo: Gavi, Pedri e Fermín López.

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Ataque: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi e Anthony Gordon.

No gol, Flick manteve a confiança no jovem Joan García, que se tornou a primeira opção do time catalão nos últimos tempos graças à regularidade, aos reflexos rápidos e à capacidade de iniciar as jogadas desde a defesa com muita segurança.

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Na defesa, Flick optou por uma formação que combina velocidade, força e experiência. A presença de De Jong no miolo de zaga é uma das maiores surpresas da escalação, já que o técnico aposta em sua grande capacidade de sair jogando com a bola limpa e de comandar a linha defensiva com tranquilidade.

No meio-campo, Flick escolheu o trio que a torcida do Barcelona adora: Gavi, Pedri e Fermín López. Um trio que une raça, habilidade e inteligência, dando ao Barcelona o controle total do jogo e a capacidade de levar a bola rapidamente da defesa ao ataque.

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A grande surpresa veio no ataque, onde Flick decidiu escalar um novo trio explosivo: Gabriel Jesus, Karim Adeyemi e Anthony Gordon. Um trio que se destaca pela velocidade, pela habilidade e pela força física, que sabe se movimentar em espaços curtos e pressionar a saída de bola adversária.

Esse trio aparece junto pela primeira vez em uma escalação do Barcelona, o que deixa a torcida catalã em grande expectativa para saber como ele vai se sair diante da defesa do Sabah e se vai conseguir transformar as chances em gols logo cedo para decidir a partida.

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Flick sabe muito bem que o jogo de hoje não é fácil, apesar da diferença técnica entre as equipes. O Sabah entra em campo com grande ambição e busca aprontar uma surpresa diante de um dos maiores clubes da Europa, enquanto o Barcelona joga pressionado pela obrigação de vencer para manter sua liderança e confirmar que merece a classificação para a fase eliminatória.