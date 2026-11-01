Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, neste domingo, que a transferência de Karim Adeyemi para o Barcelona durante a janela de transferências de verão foi antecipada, acontecendo um ano inteiro antes da data prevista.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona vinha acompanhando de perto a evolução do nível do ponta internacional alemão havia bastante tempo, devido à grande admiração que recebe de Hansi Flick, que teve o papel mais destacado na concretização dessa negociação.

Flick conhece bem as qualidades do jogador desde seu trabalho com as diferentes categorias de base das seleções alemãs, onde já tiveram uma experiência conjunta, e estava ciente do enorme potencial que ele possui.

A negociação teria representado um grande ganho estratégico para o Barcelona do ponto de vista financeiro, caso esperasse até o fim do contrato do jogador com o Borussia Dortmund no verão de 2027.

Mas o clube alemão, que estava a par das movimentações de Adeyemi em preparação para a próxima temporada, o alertou claramente sobre a possibilidade de permanecer no time sem renovar seu contrato, que estava prestes a terminar.

O Dortmund informou ao jogador que a não renovação o deixaria sujeito a uma grande probabilidade de passar a temporada nas arquibancadas ou afastado da participação de forma quase total, o que representaria um dano evidente à sua carreira no futebol, afetando até mesmo seu desenvolvimento futuro.

A saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain aumentou as chances de concretizar a negociação, após deixar uma vaga em aberto no setor ofensivo do Barcelona.

O clube catalão percebeu a natureza da situação e decidiu antecipar a contratação do jogador, entrando em negociações com o Borussia Dortmund, aproveitando-se do fato de restar apenas um ano em seu contrato, o que tornou a negociação acessível do ponto de vista financeiro, como de fato aconteceu.

Todas as partes saíram satisfeitas com o acordo, levando Adeyemi a se juntar ao Barcelona um ano antes da data prevista.

Aproveitando a oportunidade

A aposta do Barcelona no jogador começou a dar frutos durante os primeiros meses das competições, com o ponta alemão aproveitando os minutos que Hansi Flick lhe concede, tendo recuperado a vivacidade e a velocidade que lhe faltaram na temporada passada com o Borussia Dortmund.

Adeyemi se tornou uma carta na manga da qual o time depende vindo do banco de reservas, graças à sua velocidade e capacidade de fazer a diferença, quando entra no lugar de Gordon, que se caracteriza por um estilo mais racional e disciplinado do ponto de vista tático.

O jogador também ofereceu uma opção diferente ao time, seja quando entra como substituto ou quando é escalado entre os titulares, especificamente no lado esquerdo, onde proporciona ao ataque do Barcelona certa dose de imprevisibilidade e movimentações inesperadas.

Os números de Adeyemi confirmam seu bom início, antes do confronto contra o Alavés, após ter disputado 452 minutos distribuídos em 13 participações, nas quais marcou 4 gols, sendo dois no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa, além de ter dado 3 assistências, todas na competição nacional.