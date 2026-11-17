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Em um movimento que confirma que o Barcelona começa a colher os frutos da política de paciência com os jovens talentos, o clube catalão chegou a um acordo verbal com o lateral-direito Brian Fariñas para estender seu contrato até junho de 2031. É uma recompensa clara para o jogador que esperou sua chance com tranquilidade, aproveitou-a quando ela chegou e impressionou o técnico Hansi Flick com seu desempenho e seu trabalho diário.

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Fariñas se tornou peça fixa do time principal desde agosto, e o diretor esportivo Deco fazia questão de garantir sua permanência para além de 2028, ano em que estava previsto o fim de seu atual contrato com o Barcelona, segundo a rádio espanhola "Cadena SER".

A extensão não deve ter grande impacto no teto salarial do clube. Ela funciona como uma recompensa e um reconhecimento pela evolução do jogador, além de uma mensagem clara da diretoria: quem se esforça e tem paciência terá sua chance no Camp Nou.

O lateral-direito natural de Benicarló esperou muito tempo por sua oportunidade e, quando ela surgiu, aproveitou-a da melhor maneira possível. Ele só estreou pelo time principal há três semanas, diante das ausências de Jules Koundé, Eric García e Xavi Espart por lesão, o que lhe abriu espaço para atuar na lateral direita.

Trata-se de uma posição que Flick já havia discutido com ele durante a pré-temporada. O técnico alemão vinha preparando o jogador para essa função e acompanhando-o de perto nos treinos antes de lhe dar a chance completa em jogos oficiais.

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Desde a estreia, Fariñas disputou 136 minutos em LaLiga, distribuídos em duas partidas: jogou os 90 minutos completos contra o Alavés e o primeiro tempo contra o Atlético de Madrid. Ele também atuou por 82 minutos na Champions League contra o Aston Villa, com uma atuação sólida que rendeu elogios de todos.

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Mas a confiança do Barcelona em Fariñas não se limita aos minutos em campo. Fontes próximas ao clube indicam que o jogador conquistou a admiração de Flick dia após dia.

O técnico alemão demonstrou desde o início apreço por suas qualidades técnicas e táticas, e valoriza especialmente a forma como ele esperou sua oportunidade: com perseverança, paciência e sabedoria.

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Esse último aspecto é fundamental para Flick, que considera essencial que os jogadores saibam esperar sua chance e estejam totalmente preparados quando ela chegar.

Foi exatamente o que o jogador fez ao responder quando o time precisou dele. Agora, o Barcelona quer recompensar essa evolução com a extensão de seu contrato até 2031.

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Muitos dentro do clube veem Fariñas como o modelo ideal de jogador formado em La Masia: alguém que não reclama de ficar no banco nem pede para sair na primeira oportunidade, mas trabalha em silêncio e confia que seu esforço será reconhecido no fim.

O movimento acontece em um momento delicado para o Barcelona, que sofre com lesões recorrentes na defesa e busca soluções dentro de casa em vez de recorrer ao mercado de transferências e desembolsar grandes quantias.

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Com a renovação de Fariñas, o Barcelona garante a permanência de um dos talentos em ascensão mais promissores na lateral direita e oferece a Flick uma opção extra de peso para os grandes jogos, seja em LaLiga, seja na Champions League.

Fica agora a pergunta: Fariñas continuará sua rápida evolução e garantirá de vez um lugar entre os titulares do Barcelona, mesmo após o retorno dos lesionados, ou essa renovação será apenas o início de uma história de sucesso ainda maior nos próximos anos?