Hansi Flick, técnico do Barcelona, expressou sua enorme satisfação com a ampla vitória que sua equipe conquistou sobre o Rayo Vallecano pelo placar de 5 a 2, na partida disputada na segunda-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela terceira rodada, ressaltando que este triunfo garante a permanência da equipe na liderança da tabela de classificação.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Flick falou sobre o primeiro tempo, dizendo: "No primeiro tempo, jogamos de forma brilhante, e tivemos uma boa reação após sofrermos o gol, algo que poderia ter acontecido".

Sobre o controle do desenrolar do jogo, o técnico do Barcelona esclareceu: "Em nosso estádio, precisamos controlar a partida de maneira melhor e ter mais posse de bola. É a nossa mentalidade e a mentalidade de alguns jogadores partir para o ataque, mas às vezes é necessário diminuir o ritmo de jogo".

Sobre o papel de Rodri, Flick disse: "Ele está aqui para controlar a partida em alguns momentos, e precisa melhorar porque está conosco há apenas poucos dias. Precisamos impor mais controle, porque o adversário é muito forte e possui vários jogadores que sabem explorar os espaços, além de serem especiais nas bolas paradas".

Sobre a chegada de Gabriel Jesus, o treinador alemão elogiou o jogador dizendo: "Gabriel é um atacante de alto nível, e pode nos oferecer muito. Ele estava voltando de uma lesão, e acredito que está bem. Conversei com ele hoje à tarde e ele estava surpreso. Gosto do estilo dele e de sua maneira de jogar, pois combina com o nosso modo de jogo, e é uma contratação excelente e um ótimo trabalho do Deco".

A respeito dos objetivos, Flick enfatizou: "O mais importante é somar os três pontos, começamos a temporada bem. Jogamos o primeiro tempo de forma excelente diante do Rayo Vallecano, e reagimos bem após o primeiro gol. Precisamos melhorar em algumas fases, pois o nosso estilo exige recuperar a bola, e a recuperação é mais fácil quando estamos com a posse".

Sobre o mercado de transferências, o técnico do Barcelona comentou: "Não sei se haverá outras movimentações ou não. Não acredito nisso, mas veremos o que vai acontecer, e eu descarto que aconteça algo novo".

Sobre a atuação de Raphinha, Flick afirmou: "Claro que eu esperava esse desempenho dele, pois é um jogador de nível mundial, e o quero sempre no meu time, e vestir a braçadeira de capitão é algo bom para ele. Hoje aconteceram muitas coisas que me deixaram feliz, pois alguns jogadores chegaram recentemente e apresentam níveis altos, além de o espírito da equipe ser muito bom. Precisamos melhorar em algumas situações e faremos isso".

Em relação a Lamine Yamal, o treinador demonstrou sua admiração, dizendo: "Acredito que ele sempre quer melhorar, e pode fazer isso. Estou muito satisfeito com ele, e sua maneira de jogar é algo incrível, e ele apresenta níveis extraordinários".

Flick também falou sobre Gordon, quando disse: "Ele é muito rápido e possui um bom controle de bola, e hoje deu duas assistências decisivas. Sua presença ao lado de Karim, Rafa e Lamine nos proporciona muita velocidade, e estou muito feliz com o que ele apresenta".



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