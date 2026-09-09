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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Flick faz mudanças em massa na escalação do Barcelona contra o Feyenoord: qual é a situação de Hamza?

Barcelona x Feyenoord
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Feyenoord
Liga dos Campeões
H. Flick
H. Abdelkarim
Espanha
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Cancelo entra como titular pela primeira vez

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação oficial de seu time para a partida contra o Feyenoord, da Holanda, nesta quarta-feira à noite, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Flick promoveu diversas mudanças em relação à escalação com que o time enfrentou o Valencia no Campeonato Espanhol, no último sábado.

João Cancelo será titular pela primeira vez nesta temporada, no lugar do jovem Xavi Espart, enquanto Jules Koundé entra na vaga do suspenso Eric García.

Flick escala Andreas Christensen na zaga central no lugar de Gerard Martín, e no meio-campo Dani Olmo assume o posto de Fermín López, enquanto Karim Adeyemi joga no lugar de Anthony Gordon no ataque.

Apesar dessas mudanças, o treinador alemão preferiu deixar o jovem egípcio Hamza Abdelkarim no banco de reservas no início da partida, sabendo-se que o jogador aguarda sua primeira participação oficial como titular.

Liga dos Campeões
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No meio-campo, Flick aposta no trio que levou a seleção espanhola a conquistar a Copa do Mundo de 2026, Pedri, Rodri e Olmo, enquanto seguiu confiando em Raphinha na posição de centroavante.

Escalação completa do Barcelona:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, João Cancelo.

Meio-campo: Pedri, Rodri, Dani Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

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