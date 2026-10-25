Hans Flick, técnico do Barcelona, deu um último aviso a seus jogadores minutos antes do início da partida contra o Real Madrid, nesta noite, no clássico de LaLiga, no estádio Camp Nou.

Flick afirmou, em entrevista à DAZN: "O Real Madrid é uma grande equipe, mas também temos grande potencial. Quero ver o time concentrado".

E acrescentou o técnico do Barcelona: "Acredito que os jogadores sabem muito bem como conduzir a partida, especialmente o clássico".

Completou: "Disputamos muitas partidas semelhantes contra o Real Madrid nos últimos dois anos desde a minha chegada, então os jogadores têm experiência suficiente e sabem o que os espera".

Flick prosseguiu: "Estou tranquilo, e é ótimo ver todos acompanhando esta partida, mas precisamos nos concentrar no que temos que fazer dentro de campo".





E seguiu: "Lamine Yamal está fazendo uma temporada fantástica. Mostra seu comprometimento e sua mentalidade em cada sessão de treino, e é incrível vê-lo. Espero que ele continue sempre jogando nesse nível".

E concluiu: "Quanto à ausência de Courtois, sabemos que ele é um dos melhores goleiros do mundo, e prova isso em cada partida, mas também temos jogadores lesionados, e é algo com que temos que lidar".