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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP
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Flick faz alerta final aos seus jogadores e comentário surpreendente sobre a ausência de Courtois

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
T. Courtois
L. Yamal
Espanha
Alemanha
Bélgica

Lamine Yamal está fazendo uma temporada espetacular

Hans Flick, técnico do Barcelona, deu um último aviso a seus jogadores minutos antes do início da partida contra o Real Madrid, nesta noite, no clássico de LaLiga, no estádio Camp Nou.

Flick afirmou, em entrevista à DAZN: "O Real Madrid é uma grande equipe, mas também temos grande potencial. Quero ver o time concentrado".

E acrescentou o técnico do Barcelona: "Acredito que os jogadores sabem muito bem como conduzir a partida, especialmente o clássico".

Completou: "Disputamos muitas partidas semelhantes contra o Real Madrid nos últimos dois anos desde a minha chegada, então os jogadores têm experiência suficiente e sabem o que os espera".

Flick prosseguiu: "Estou tranquilo, e é ótimo ver todos acompanhando esta partida, mas precisamos nos concentrar no que temos que fazer dentro de campo".


E seguiu: "Lamine Yamal está fazendo uma temporada fantástica. Mostra seu comprometimento e sua mentalidade em cada sessão de treino, e é incrível vê-lo. Espero que ele continue sempre jogando nesse nível".

E concluiu: "Quanto à ausência de Courtois, sabemos que ele é um dos melhores goleiros do mundo, e prova isso em cada partida, mas também temos jogadores lesionados, e é algo com que temos que lidar".

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