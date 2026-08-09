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Hussein Hamdy

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Flick: este jogador está feliz por deixar o Barcelona

Mercado da bola
H. Flick
R. Araujo
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Mercato do Barcelona

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, revelou detalhes de sua despedida a um dos jogadores que vão deixar o Barça, afirmando que o viu feliz. Foi durante sua avaliação da participação da equipe catalã nas duas partidas da Copa Friuli-Venezia Giulia, disputada na Itália.

O Barcelona havia vencido o Nottingham graças a um gol de pênalti marcado por Raphinha nos acréscimos, antes de perder para a Udinese no torneio amistoso triangular, enquanto o treinador alemão abordou a situação do mercado de transferências na casa dos blaugranas.

O técnico do Barcelona falou sobre a saída de alguns jogadores, segundo o publicado pelo jornal espanhol "Marca", em que Flick disse: "Tivemos que tomar decisões que não foram fáceis, eu os aconselhei. Essa é a situação atual, e todas as equipes precisam fazer mudanças, pois é preciso deixar espaço para os jogadores jovens".

O treinador alemão comentou sobre a situação de Araújo, dizendo: "Ele é uma pessoa maravilhosa e um jogador excelente, mas a forma de jogar é diferente do que eu proponho. Ele é forte e tem velocidade... É uma pena. Foi difícil porque não o escalei como eu gostaria, e ele foi afetado pelos erros cometidos no passado. Conversamos juntos, e o vi hoje bem e feliz, e desejo-lhe o melhor".

E acrescentou: "As mudanças são algo natural na vida e no futebol. Há muito barulho ao nosso redor, mas sabemos o que queremos, queremos melhorar a equipe e estamos tranquilos. Na próxima semana chegarão vários jogadores, pois este período de preparação para a temporada não é normal, e há pouco tempo".

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Sobre a situação de Ferran Torres, Flick esclareceu: "Eu respeito as férias dos jogadores e não sei de nada, não falei com ele, e hoje estava concentrado no torneio triangular".

O técnico dos blaugranas encerrou suas declarações falando sobre Raphinha e Fermín, dizendo: "É o Rafa treinando conosco há 10 dias, e López um pouco mais que isso, e os vejo bem. Raphinha é o jogador mais importante para mim por causa de sua intensidade combativa, e é um dos líderes, e luta pela equipe...".

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