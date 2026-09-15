Flick: essas coisas estão fora do meu controle e sonho com o título da Liga dos Campeões antes de 2029

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, admitiu a dificuldade do confronto contra o Racing Santander, marcado para esta quarta-feira, pela sexta rodada da competição do Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Flick falou sobre como administrar os esforços dos jogadores da equipe diante do período de pausa para as seleções, afirmando: "São coisas que não posso mudar, colocaram tudo junto depois de uma longa Copa do Mundo, e isso foi necessário, mas para o clube não é a melhor opção, e temos que ser sinceros e aceitar a situação. Tomaram essa decisão e nós temos que aceitá-la".

Sobre a escolha do estádio "Spotify Camp Nou" para sediar a final da Liga dos Campeões da Europa em 2029, o técnico dos blaugranas declarou: "Nosso sonho é conquistar a Liga dos Campeões antes dessa data. Nos deram essa notícia, e são boas notícias para o clube, e esse estádio, quando sua construção estiver concluída, será incrível".

Sobre a possibilidade de o treinador alemão estar à frente da comissão técnica da equipe naquela final, Flick disse: "Estarei presente 100%, com certeza, seja como técnico ou como torcedor, e veremos o que vai acontecer. Ninguém sabe o que pode ocorrer no futuro, e no futebol tudo é possível. Neste momento, estou aproveitando estar no Barcelona e treinar a equipe, mas ninguém sabe o que pode acontecer".

Flick comentou sua declaração anterior do ano passado, de que "o ego mata o sucesso", explicando: "Estamos totalmente concentrados, e não é possível conquistar títulos hoje, você só pode alcançá-los quando chegar o momento certo, e essa é a nossa mentalidade. Neste momento, está em nossas mãos nos empenhar todos os dias, e os resultados virão depois, e é nisso que estamos focados. Todos sabem que, se você ganha a Bola de Ouro ou títulos coletivos, os títulos coletivos são os mais importantes para mim".

Sobre a situação do jogador Gavi na equipe, o técnico do Barcelona ressaltou: "Todos os jogadores são importantes para nós, e cada jogador que temos no elenco é extremamente importante, e precisamos de todos. O Gavi tem uma grande ambição e quer jogar sempre, tanto que participou da primeira partida, depois sofreu uma lesão e voltou em seguida. A equipe está indo bem no momento, mas precisamos de todos, e o mais importante é que todos saibam que precisamos deles e que sejam positivos. Ele está treinando bem, e é isso que quero ver dele".

Sobre a busca pela sétima vitória consecutiva, Flick encerrou sua fala dizendo: "O que queremos é vencer as partidas e conquistar a vitória em cada jogo, mas não pensamos em outras coisas além da partida de amanhã apenas. Amanhã nos espera uma partida importante em nosso estádio contra um adversário que apresenta um desempenho muito bom, e é impressionante ver como jogam e a coragem com que se apresentam, pois atacam sempre em profundidade e nos espaços. Não será uma partida fácil, e precisamos que todos estejam na máxima concentração para provar que somos os melhores".



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