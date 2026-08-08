A aprovação do Barcelona para a saída de seu zagueiro uruguaio Ronald Araújo rumo ao Liverpool provocou uma mudança nos planos do clube catalão em um curto espaço de tempo, depois que a equipe passou a ter a necessidade de se movimentar no mercado de transferências para repor um dos principais elementos de sua linha defensiva.

O Barcelona chegou a um acordo verbal com o Liverpool sobre a transferência de Araújo por empréstimo de uma temporada, com opção de compra em favor do clube inglês, em uma negociação que não estava entre os principais cálculos do clube catalão antes dos desdobramentos das últimas horas.

Com a saída de Araújo, a diretoria do Barcelona, liderada pelo diretor esportivo Deco, começou a reconsiderar suas opções defensivas, fazendo emergir o nome do argentino Cristian Romero, zagueiro do Tottenham, como um dos principais candidatos a substituir o defensor uruguaio.

Romero volta ao radar de interesses do Barcelona

Segundo relatório do jornal espanhol "Sport", Romero sempre despertou admiração dentro do Barcelona, por possuir um conjunto de características que a diretoria procura, sobretudo a força física, a personalidade de liderança e a capacidade de defender adiantado e de jogar sob pressão.

O zagueiro argentino já estava, de fato, na lista de interesses do Barcelona, mas sua contratação não havia passado, anteriormente, da fase de indicações, antes que a saída de Araújo desse maior relevância ao caso e levasse Deco a estudar a possibilidade de transformá-la em uma negociação concreta.

Parece que Romero, de 28 anos, está, por sua vez, aberto a deixar o Tottenham, ao mesmo tempo em que o clube inglês demonstrou disposição para estudar as propostas apresentadas para contar com seus serviços.

A Inter de Milão havia se movimentado com força anteriormente para contratar o zagueiro argentino, e seu diretor esportivo, Piero Ausilio, admitiu publicamente a tentativa do clube de chegar a um acordo sobre a negociação.

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Atlético de Madrid ameaça a movimentação do Barcelona

Mas o Barcelona não será a única parte na corrida pela contratação de Romero, já que o Atlético de Madrid desponta como o concorrente mais destacado pelos serviços do zagueiro argentino.

O clube madrilenho acompanha Romero há muito tempo, e renovou seu interesse por ele durante a atual janela de transferências, depois que sua tentativa anterior de contratá-lo fracassou por causa das altas exigências financeiras por parte do Tottenham.

O período recente registrou um avanço nas movimentações do Atlético, especialmente no nível do contato com o jogador, enquanto relatórios apontam que o clube espanhol entrou em negociações diretas com o Tottenham depois de ter chegado a um entendimento preliminar com Romero sobre os termos pessoais.

Contudo, a entrada com força do Barcelona na negociação pode virar completamente o cenário, depois que a transferência do jogador para o Atlético parecia a mais próxima.

O Barcelona considera que Romero possui a experiência exigida no mais alto nível, além de sua personalidade de liderança e seu estilo forte, fatores que podem torná-lo um parceiro adequado para os jovens talentos da linha defensiva, à frente deles Pau Cubarsí.

O principal obstáculo diante do Barcelona continua sendo o lado financeiro, motivo que levou o clube, anteriormente, a preferir a ideia de contratar o jogador por empréstimo em vez de arcar com o custo de uma transferência definitiva elevada.

Laporte presente nos cálculos do Barcelona

A movimentação do Barcelona não se limita a Romero, já que o clube continua estudando outros nomes para reforçar a zaga, entre eles o espanhol Aymeric Laporte.

O zagueiro do Athletic Bilbao representa uma opção diferente, por ser canhoto, uma vantagem que tem importância nos cálculos da comissão esportiva, e seu nível durante a Copa do Mundo, quando formou uma parceria defensiva com Cubarsí, reforçou o interesse dos dirigentes do Barcelona em contratá-lo.

Laporte havia retornado ao Athletic Bilbao no verão passado, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e está ligado por contrato ao clube espanhol até 2028.

Flick discorda de Deco

Apesar do desejo de Deco de explorar o mercado após a saída de Araújo, o Barcelona ainda possui várias opções dentro de seu elenco atual, o que explica a hesitação do treinador alemão Hansi Flick sobre a necessidade de contratar um novo zagueiro.

Cubarsí lidera o cenário defensivo no Barcelona, enquanto Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín e Álvaro Cortés podem ocupar a posição de zagueiro central de acordo com as necessidades da equipe.

Flick é conhecido por sua confiança nos elementos jovens e por dar oportunidade às soluções existentes dentro da equipe, o que significa que a contratação de um novo zagueiro não será uma decisão definida até o momento.

Ainda assim, a negociação de Araújo devolveu o Barcelona ao mercado de transferências, especialmente porque sua saída dará ao clube uma margem maior na folha salarial, depois que o Liverpool arcará com todo o salário do jogador.

Diante desses desdobramentos, o nome de Cristian Romero avança novamente na lista de interesses do Barcelona, ao passo que a entrada com força do clube catalão na corrida pela negociação pode alterar o equilíbrio da disputa com o Atlético de Madrid.