Hans Flick, técnico do Barcelona, demonstrou sua satisfação com a vitória sobre o Levante, por 4 a 2, na quinta rodada de LaLiga, mas fez uma avaliação crítica tanto no âmbito individual quanto no coletivo.

O jornal Marca publicou as declarações de Flick durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: "O melhor da partida foi o início. Sabíamos que não seria um confronto fácil. Não há desculpas".

E continuou: "O primeiro gol foi culpa minha, pois eu quis esperar até o intervalo para fazer as mudanças, e deveria tê-las feito mais cedo".

Ele enfatizou: "Temos que lutar e sobreviver a partidas como essa. Há coisas que precisamos melhorar, e vamos conversar sobre elas. Mas estou satisfeito com o resultado do jogo. Eles fizeram um bom segundo tempo, mas estou feliz".

E destacou: "Vamos analisar a partida, como sempre fazemos. Queremos apresentar uma atuação melhor no próximo jogo. Em toda partida acontece a mesma coisa: se você não entrega 100% do seu nível, coisas assim podem acontecer. Mas nós sobrevivemos".

Sobre a cobrança de pênalti de Yamal, ele comentou: "Não tenho nada a ver com isso; quem estiver preparado que assuma a cobrança. Da última vez foi o Raphinha. Todos são capazes e estão prontos para bater o pênalti".

E prosseguiu: "Adeyemi? Ele nos entregou o melhor que tem. Marcou o quarto gol e decidiu a partida. O que ele apresenta não me surpreende. Quando está concentrado, ele é fantástico. Eu o conheço há anos e sei o que ele pode oferecer. É um jogador especial. Não relaxa, mas pensa no próximo passe".

Ele enfatizou: "O Gordon nos dá muito, domina a bola e mantém a posse, mas quer marcar. Ainda é cedo. Ele vai conseguir. Os artilheiros querem marcar, mas estou feliz com o que ele nos oferece".

E sobre Espart, Flick disse: "Ele apresenta uma boa atuação. É bom tanto no aspecto técnico quanto no tático. Joga num nível excelente".

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